India, crolla il pavimento di un tempio indù: 13 fedeli morti e 12 feriti Tredici persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite a causa del crollo del pavimento di un tempio indù. I fedeli sono precipitati nel sottostante pozzo d’acqua.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno 13 morti e una dozzina di feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto in un tempio indù in India: venticinque di fedeli che si erano riuniti in preghiera sono infatti precipitati un un pozzo pieno d'acqua dopo che il pavimento che lo ricopriva è crollato sotto il loro peso.

Narottam Mishra, ministro degli Interni dello stato del Madhya Pradesh, ha dichiarato che i corpi di 11 persone sono stati estratti dal pozzo, mentre altri due fedeli sono morti poco dopo essere stati condotti in ospedale. Mishra ha spiegato che è stata aperta un'inchiesta per fare piena luce sulla tragedia e che le famiglie delle persone morte sarebbero state risarcite.

Il funzionario di polizia Manish Kapuriya ha aggiunto che tutti i feriti sono stati trasferiti negli ospedali pubblici per le cure del caso. Le riprese televisive hanno mostrato i soccorritori che usano corde e scale per raggiungere le persone intrappolate nel pozzo nel Madhya Pradesh. Altri video mostravano il pavimento crollato e le sbarre d'acciaio dilaniate, e la polizia che utilizzava delle corde per isolare l'area.

L'incidente è avvenuto mentre i templi di tutta l'India erano pieni di fedeli in occasione di Ram Navami, il compleanno della divinità indù Lord Ram.