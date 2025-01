video suggerito

Incidente d'auto in Kenya, paura per il figlio di Zucchero: lui è illeso, ma c'è un morto. Ferito il bodyguard Adelmo Blue Fornaciari, figlio 27enne del cantante Zucchero Fornaciari, coinvolto in un incidente stradale oggi a Malindi, in Kenya: illeso. Morta una persona, ferito il bodyguard dell'artista.

A cura di Ida Artiaco

Paura per Adelmo Blue Fornaciari, figlio 27enne del cantante Zucchero Fornaciari, coinvolto in un incidente stradale a Malindi, in Kenya. Il giovane è illeso e non in pericolo di vita ma una persona è morta e il bodyguard che era con lui è rimasto ferito in seguito allo scontro. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del padre.

Il sinistro si è verificato alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 16 gennaio, sulla strada che da Malindi porta a Watamu. Il 27enne, nato dalle seconde nozze di Zucchero con Francesca Mozer, che aveva festeggiato il compleanno martedì scorso, si trovava in Kenya in vacanza insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Viaggiava a bordo di un'auto insieme alla guardia del corpo dell'artista e ad un'altra persona morta nello schianto, entrambi kenioti.

Il collaboratore si è salvato, ora è in ospedale, per il terzo passeggero invece non c'è stato nulla da fare.

In aggiornamento.