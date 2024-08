In strada si apre voragine improvvisa: donna sprofonda e sparisce in Malesia, si cerca nei tombini La terribile scena è stata ripresa in un video delle telecamere di sorveglianza della zona. Da giorni i soccorritori cercano la 48enne scomparsa. Si scava nella rete fognaria alla ricerca del corpo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una passante è stata letteralmente inghiottita dal terreno ed è scomparsa nel nulla dopo che una voragine si è aperta sotto i suoi piedi mentre camminava lungo un marciapiede a Kuala Lumpur, in Malesia. La drammatica scena venerdì scorso quando la 48enne Vijayalaksmi è precipitata nel buco profondo 8 metri, scomparendo letteralmente nel nulla, come si vede in un video delle telecamere di sorveglianza. Da quel momento le autorità locali hanno avviato una estesa operazione di soccorso in cerca della donna indiana che però a tre giorni di distanza non ha dato alcun risultato.

Le ricerche ora si concentrano nei tombini dove si pensa la donna possa essere stata risucchiata. In particolare i soccorritori di Kuala Lumpur stanno utilizzando getti d'acqua ad alta pressione per eliminare i detriti lungo due tombini. Uno nei pressi del luogo dell'incidente, dove sono in corso pesantissimi scavi, e l’altro a un centinaio di metri di distanza e collegato al primo.

Il capo della polizia ha dichiarato ai giornalisti locali che l'operazione si sta concentrando su una condotta fognaria vicino a un tombino nell'edificio Wisma Yakin. "Oggi abbiamo utilizzato un robot con telecamera nella fognatura e, a una profondità di circa 4 metri, abbiamo notato oggetti che sembravano roccia dura. Quindi abbiamo utilizzato la tecnica del getto d'acqua per rompere i detriti in modo che qualsiasi oggetto, incluso il corpo di un essere umano, possa passare oltre", ha affermato lunedì Dang Wangi durante un aggiornamento sul lavoro di ricerca e soccorso, aggiungendo: “Temiamo che dietro quei detriti ci sia qualcosa".

Le autorità locali hanno assicurato che le operazioni di ricerca e soccorso, in corso da venerdì, continueranno fino al ritrovamento della vittima della voragine. Il municipio di Kuala Lumpur ha affermato che i soccorritori stanno controllando anche l'impianto di depurazione di Pantai Dalam, dove finisce la fognatura.

L'incidente è avvenuto nell'area di Dang Wangi della capitale malese venerdì mattina. La donna, che era giunta nel Paese in visita al figlio, camminava davanti al complesso residenziale Malayan Mansion in Jalan Masjid India quando la voragine l’ha inghiottita poco prima delle 8.30 del mattino.

La terribile scena è stata ripresa in un video delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel filmato si vede la donna che cammina da sola tranquillamente quando, all’altezza di una panchina, il terreno cede sotto di lei e la risucchia. Nel buco rischiano di finire anche altre persone che erano a pochi metri di distanza. Le ricerche inziali a vista purtroppo non hanno dato esito e si è proceduto a uno scavo più esteso.