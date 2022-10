In spiaggia per giorni spuntano strani contenitori legati tra loro, cocaina per 48 milioni di euro È lo strano ritrovamento andato avanti per giorni sulla spiaggia di Tan-y-Bwlch vicino ad Aberystwyth, sulle coste del Galles centrale e che si è rivelato un enorme traffico di droga.

A cura di Antonio Palma

All'inizio dalle acque erano spuntati qualche pacco isolato che a prima vista poteva sembrare anche spazzatura, poi nei giorni successivi sulle stesse spiagge sono emersi altri pacchi e altri ancora, fino a contare decine di involucri avvolti in sacchi neri della spazzatura e legati a contenitori e taniche vuote. È lo strano ritrovamento andato avanti per giorni sulla spiaggia di Tan-y-Bwlch vicino ad Aberystwyth, sulle coste del Galles centrale e che si è rivelato un enorme traffico di droga.

In quei contenitori, come ha scoperto la polizia, di Dyfed-Powys, vi era occultata della cocaina per un valore al mercato dell'ingrosso di 42 milioni di sterline, pari a 48 milioni di euro.

Il ritrovamento del gran numero di borse nere legate a vaschette di plastica per tenerle a galla è iniziato lo scorso primo ottobre ma è andato avanti per oltre una decina di giorni. La polizia locale ha dovuto effettuare i sequestri di volta in volta lanciando anche un messaggio di allerta alla popolazione locale di non toccare o avvicinarsi ad eventuali contenitori sospetti.

"Dal primo ritrovamento di una serie di pacchi di ciò che sospettavamo essere cocaina, gli equipaggi di terra, aerei e marittimi sono stati tutti inviati a monitorare l'area nel caso in cui ci fossero altri oggetti in mare" ha ricordato la polizia che, dopo la scoperta, è stata coadiuvata da altre forze dell'ordine come la National Crime Agency e il National Police Air Service.

La polizia finora ha detto di aver sequestrato circa 12 quintali di cocaina. "La nostra indagine continua e ribadiamo al pubblico che se trovano qualcosa di sospetto sulle spiagge, non dovrebbero toccarlo e la polizia dovrebbe essere contattata immediatamente" spiegano gli inquirenti britannici