In Francia è iniziata la quarta ondata: da oggi green pass obbligatorio in bar, ristoranti e treni Il portavoce del governo francese Gabriel Attal ha annunciato che è iniziata la quarta ondata. “Il tasso di incidenza è aumentato di quasi il 125%” nell’ultima settimana, con la variante Delta responsabile dell’80% dei nuovi contagi. A partire da oggi entrerà in vigore il green pass per accedere a caffè, ristoranti, centri commerciali, ospedali e case di riposo.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La Francia è entrata in una quarta ondata" di contagi da Covid-19. Ad annunciarlo, dopo un periodo in cui le infezioni erano diminuite, è stato il portavoce del governo francese Gabriel Attal, aggiungendo che quella in corso da alcune settimane a causa della variante Delta è un’ondata "più veloce e con una curva più ripida di tutte le precedenti": in una settimana, ha spiegato Attal, il tasso di incidenza è aumentato "di quasi il 125%", con la mutazione B.1.617 scoperta per la prima volta in India responsabile dell’80% dei nuovi contagi. Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha aggiunto in un'intervista a Rtl che quella in corso nel paese è "un'epidemia che sta colpendo i giovani". I più alti tassi di incidenza, infatti, si registrano nella fascia d'età 15-40 anni. Secondo i dati comunicati ieri da Public Health France, le infezioni nell'ultimo rilevamento sono state 4.151, contro le 1.260 di lunedì scorso.

Green pass obbligatorio in bar, ristoranti, treni e cinema

Per questa ragione il Consiglio di Stato francese ha approvato ieri sera il disegno di legge governativo per la proroga del pass sanitario obbligatorio, che a partire da oggi sarà obbligatorio in tutti i luoghi di svago con oltre 50 persone presenti, mentre da agosto entrerà in vigore anche per caffè, ristoranti, centri commerciali, ospedali e case di riposo. Si tratta delle misure che erano state annunciate la scorsa settimana dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che tuttavia sono state sensibilmente alleggerite rispetto alla proposta iniziale: la multa di 45 mila euro che le attività economiche avrebbero rischiato in caso di mancata verifica del pass dei clienti è stata ridotta a 1.500 euro, ma aumenterà progressivamente in caso di recidività. Inoltre è stato previsto un periodo iniziale di "rodaggio" della durata ancora indefinita in cui le sanzioni non verranno applicate e si darà modo ai cittadini di apprendere le nuove regole e abituarsi ad esse. Attal ha spiegato che il periodo di "rodaggio" durerà da un minimo di una settimana a un massimo di un mese, poi però le sanzioni verranno comminate a tutti i trasgressori. Il pass sanitario sarà obbligatorio in luoghi come cinema, bar, ristoranti, ospedali, treni e aerei a lunga percorrenza. Il piano dovrà essere votato nei prossimi giorni dal Parlamento francese, quindi entrerà in vigore. Il governo francese ha inoltre annunciato che i possessori del pass sanitario saranno esentati dall'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi in cui il green pass verrà richiesto, a meno che la situazione epidemiologica non dovesse peggiorare ulteriormente.