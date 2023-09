In Cina ci sono così tante case vuote che non basterebbero 1,4 miliardi di persone per riempirle He Keng, 81 anni, ex vice direttore dell’ufficio nazionale di statistica, ha chiarito le dimensioni della crisi del mercato immobiliare cinese: 1,4 miliardi di persone non basterebbero a riempire tutte le case vuote presenti.

A cura di Davide Falcioni

Per riempire tutti gli appartamenti vuoti sparsi per la Cina non basterebbe un aumento della popolazione di 1,4 miliardi di persone. A dirlo, confermando la crisi del mercato immobiliare del colosso asiatico, è stato He Keng, 81 anni, ex vice direttore dell’ufficio di statistica. Secondo l'ex funzionario pubblico nel Paese ci sarebbe un incredibile surplus di edifici residenziali destinati a rimanere vuoti tanto che a fine agosto la superficie complessiva delle case invendute ammontava a 648 milioni di metri quadrati, l'equivalente di 7,2 milioni di abitazioni della superficie di 90 metri quadri, secondo i calcoli di Reuters.

"Quante case sfitte ci sono adesso? Ogni esperto fornisce cifre molto diverse, i più estremisti credono che il numero attuale di case sfitte sia sufficiente per 3 miliardi di persone", ha detto He Keng nel corso di un incontro nella città meridionale cinese di Dongguan, secondo un video diffuso dal media ufficiale China News Service. "Questa stima potrebbe essere un po' eccessiva, ma 1,4 miliardi di persone è un numero realistico".

Il settore immobiliare, un tempo pilastro dell’economia cinese, è crollato dal 2021, quando il colosso China Evergrande Group è andato in default; di recente anche un'altra grande società – Country Garden, ha avvisato che prenderà in considerazione "varie misure di gestione del debito", dichiarazione interpretata da molti analisti come un possibile nuovo crollo.

Come spiegava di recente Today "quello che sta accadendo al settore immobiliare è il risultato di diversi fattori negativi (scatenati dalla pandemia di Covid-19) e da politiche inizialmente troppo permissive. Con il crollo della fiducia dei cinesi nel settore edilizio, sono crollate anche le vendite di case, privando gli sviluppatori della liquidità tanto necessaria per completare i lavori di costruzione e far fronte ai pagamenti degli interessi".