In carcere per 38 anni da innocente: detenuto afroamericano scagionato dal test del Dna Maurice Hastings, 69 anni, è stato scarcerato: dopo 38 anni è riuscito a dimostrare la sua innocenza nell’omicidio di Roberta Wydermyer, avvenuto nel 1983.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver trascorso 38 anni in carcere nonostante fosse innocente un detenuto 69enne afroamericano, Maurice Hastings, nove giorni fa è stato rilasciato perché è stata finalmente provata la sua innocenza.

L'uomo era stato condannato nel 1988 con l'accusa di ave commesso l'omicidio di Roberta Wydermyer, avvenuto nel 1983, e di aver tentato di uccidere altre due persone. Dopo l'esame del Dna, che l'ha definitivamente scagionato, il giudice distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascon, ha annullato la condanna. "Quello che è accaduto ad Hastings è una ingiustizia terribile – ha affermato Gascon – Il sistema giudiziario non è perfetto. Quando veniamo a conoscenza di nuove prove che ci fanno perdere fiducia in una convinzione, è nostro obbligo agire rapidamente".

Nel corso di una conferenza stampa Hastings ha commentato: "Non voglio accusare nessuno, non voglio essere un uomo rancoroso, adesso voglio godermi la vita. Ho pregato per molti anni che questo giorno arrivasse". Il 69enne aveva richiesto il test del Dna nel 2000, ma inizialmente tale richiesta non era stata accolta. Lo scorso giugno, è emerso che il Dna recuperato sulla scena del delitto combacia con quello di un uomo morto nel 2020 mentre scontava una condanna per rapimento e stupro.

Roberta Wydermyer venne violentata e poi uccisa con un solo colpo di pistola alla testa. Il suo corpo venne trovato nel 1983 nel bagagliaio della sua auto in un sobborgo di Los Angeles. Per l'omicidio era stato accusato Hastings, che però si è sempre dichiarato innocente. L'accusa aveva chiesto per lui la pena di morte, ma poi era stato condannato all'ergastolo. Al momento dell'autopsia, sul corpo erano state rinvenute tracce di sperma: Hastings aveva chiesto che venissero sottoposte a un test del Dna nel 2000, ma solo di recente la sua richiesta è stata accettata.