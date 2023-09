In Australia un uomo è stato multato per aver portato il suo serpente a fare surf Le autorità australiane del Queensland hanno inflitto una multa da 2300 dollari australiani a Higor Fiuza dopo che l’uomo aveva portato il suo serpente a fare surf. “Shiva adora l’acqua, abbiamo fatto surf insieme almeno dieci volte” ha dichiarato l’uomo.

A cura di Matteo Pelliccia

In Australia, Higor Fiuza, uomo residente nel Queensland, è stato multato perché ha portato il suo serpente domestico a fare surf. Fiuza è stato immediatamente sanzionato dalle autorità australiane: lui e il pitone tappeto di nome Shiva, una specie molto comune in Australia, sono diventati una celebrità locale dopo che il video in cui surfavano sulle onde dell'oceano è diventato virale.

La momentanea notorietà, però, ha anche preoccupato gli agenti responsabili della tutela della fauna selvatica: secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe messo Shiva in pericolo e violato il permesso di portare il serpente in luoghi pubblici.

Il Dipartimento per l'Ambiente e la Scienza del Queensland ha iniziato a indagare su questa strana coppia di surfisti dopo che il signor Fiuza è apparso sui media locali. Le autorità hanno inflitto all'uomo una multa di 2.322 dollari australiani, corrispondente a poco più di 1400 euro.

"Portare gli animali domestici in luoghi pubblici può causare loro stress inutile, inducendoli a comportamenti imprevedibili", ha dichiarato in un comunicato il responsabile della fauna selvatica Jonathan McDonald. "I serpenti sono ovviamente animali a sangue freddo e, anche se possono nuotare, generalmente evitano l'acqua", ha spiegato. "Il pitone ha trovato l'acqua estremamente fredda: gli unici serpenti che dovrebbero trovarsi nell'oceano sono quelli marini".

McDonald ha aggiunto che "l'incidente ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica e per la possibile minaccia che il pitone possa diffondere malattie alla fauna selvatica autoctona".

Rispondendo alle autorità, il signor Fiuza ha riferito ai media locali che "Shiva adora l'acqua, abbiamo fatto surf insieme almeno dieci volte". L'uomo ha affermato di "portare spesso in spiaggia Shiva: lei ama stare in acqua a nuotare, così un giorno ho deciso di portarla a fare surf e si è divertita molto", ha raccontato all'Australian Broadcasting Corporation.