Imbocca sentiero a strapiombo sul mare con la Mercedes ma rimane bloccato, abbandona l’auto e va via Secondo quanto ricostruito, l’automobilista ha imboccato il sentiero al buio in Cornovaglia senza rendersi conto del pericolo e, dopo essere rimasto bloccato, è sceso ed è andato via senza avvertire nessuno.

A cura di Antonio Palma

Quando si percorrono strade che non si conoscono, soprattutto se si tratta di sentieri sterrati, è sempre bene informarsi prima se sono adatte ai veicoli o si rischia di rimanere bloccati senza via di uscita finendo per ostruire il passo anche a chi va a piedi. Sicuramente non lo ha fatto il proprietario di una Mercedes che lo scorso weekend ha imboccato uno strettissimo sentiero costiero in Cornovaglia, all'estremità sud-occidentale dell'Inghilterra, rimanendo completamente bloccato.

Impossibilito a procedere oltre e forse temendo conseguenze peggiori dal tornare indietro in retromarcia, l’uomo ha pensato bene di abbandonare l’auto sul posto e di andarsene via, ostruendo il passo. In realtà infatti si tratta di un sentiero pensato per gli escursionisti e non certo per le auto e l’uomo ha rischiato grosso visto che per pochi metri sarebbe potuto cadere di sotto.

La scoperta è arrivata solo al mattino seguente, sabato scorso, quando i primi escursionisti del trafficato sentiero pedonale tra Plaidy e East Looe Beach si sono trovati davanti alla strana scena dell’auto ferma a ostruire il passo.

Secondo quanto ricostruito, l’automobilista ha imboccato il sentiero al buio senza rendersi conto del pericolo e, dopo essere rimasto bloccato nella notte tra venerdì e sabato, è sceso ed è andato via senza avvertire nessuno. Per tirare fuori la vettura, infine, sabato il sentiero è stato transennato e chiuso.

"Era già successo un paio di anni fa, quando un automobilista aveva deciso di tornare a casa evitando le strade principali", ha raccontato un residente della zona, aggiungendo: “Capita a chi non è della zona. Noi ci ridiamo su ma è pericoloso l’auto è rimasta quasi in equilibrio sul bordo del sentiero costiero a strapiombo sul mare”.