Il video dell’auto esplosa al confine Usa-Canada, vola in aria e si schianta: coppia tornava dal casinò “Non vi è alcuna indicazione di terrorismo, erano stati al casinò” ha spiegato la governatrice di New York dopo che un’auto si è schiantata contro una cabina del valico di frontiera ed è esplosa. La vettura con marito e moglie ha fatto un volo di diversi metri prima dell’impatto.

“Non vi è alcuna indicazione di terrorismo” così, dopo ore di ansia, la governatrice di New York Kathy Hochul ha rassicurato tutti sull’esplosione di un’auto al confine tra Stati Uniti e Canada che ha fatto due morti e messo in allarme i due Paesi per un possibile attentato. La scena è stata ripresa in un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza degli uffici di frontiera, in cui si vede la vettura arrivare a forte velocità senza accorgersi di un ostacolo che la proietta in alto.

Nel filmato si vede il mezzo una Bentley che letteralmente decolla prima di schiantarsi contro una delle strutture al valico di frontiera del Rainbow Bridge, dove si incendia ed esplode. Sul fatto ha indagato anche l’Fbi statunitense, ma al momento tutti gli elementi fanno propendere per l’ipotesi di un tragico e drammatico incidente. Secondo quanto proferiscono le autorità statunitensi, nell’auto vi erano marito e moglie, che sono le due uniche vittime dello schianto. In base alle ultime ricostruzioni, al volante della Bentley del 2022 vi era l’uomo.

Il mezzo è arrivato ad alta velocità nella seconda zona di controllo del Rainbow Bridge ma ha colpito un marciapiede e poi un guardrail che ha letteralmente scaraventato il veicolo in alto facendolo schiantare poco dopo. L’impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 11:30 di mercoledì sul Rainbow Bridge, che porta dentro e fuori il Canada alle Cascate del Niagara.

Oltre alla coppia deceduta, è rimasto ferito anche un agente della polizia di frontiera che è stato portato in ospedale ma non è grave. Secondo la polizia, la coppia è residente a New York ma aveva in programma di assistere ad un concerto in Canada. Questo però è stato cancellato avrebbero optato per un casinò. L'incidente è avvenuto poco dopo che la coppia aveva lasciato il casinò e si trovava sul lato americano del confine, hanno detto fonti delle forze dell'ordine alla Cnn.

"È incredibile vedere come l’auto sia arrivata così in alto, oltre una recinzione alta tre metri", ha detto la Governatrice spiegando che l'auto si è schiantata contro uno spartitraffico e ha colpito una cabina del valico di frontiera.

Dai filmati sui social media e delle telecamere di sorveglianza si vedono i resti sparsi del veicolo e le fiamme dopo l’impatto. Il governatore ha detto che il veicolo è "praticamente incenerito" e non è rimasto altro che il motore e pezzi sparsi per la scena. "I pezzi sono sparsi in 13, 14 stand, quindi è una scena molto grande", ha spiegato

"Una analisi della scena non ha rivelato materiali esplosivi e non è stato identificato alcun collegamento con il terrorismo", ha dichiarato l'FBI di Buffalo in una dichiarazione, aggiungendo che "Il caso è stato inoltrato al dipartimento di polizia delle Cascate del Niagara come indagine per incidente stradale."