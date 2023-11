Il video dell’atterraggio è da paura: volo con 373 passeggeri sbanda e rischia di schiantarsi in pista Secondo Air Canada, nessuno dei 373 passeggeri a bordo è rimasto ferito ma “come misura precauzionale, il velivolo è stato messo fuori servizio per un’ispezione completa”.

A cura di Antonio Palma

Atterraggio da paura per un volo di linea con 373 passeggeri a bordo che ha rischiato seriamente di schiantarsi a causa di una terribile turbolenza causata dal forte vento all’aeroporto di Toronto. L’episodio è avvenuto lunedì scorso ed è stato immortalato in un video registrato da un amatore che stava filmando gli aerei in arrivo allo scalo canadese. Coinvolto nel quasi incidente un Boeing 777 che effettuava un volo intercontinentale della compagnia Air Canada partito da Tokyo.

Nel filmato condiviso da Wake Turbulence Aviation, si vede l’aereo che si avvicina alla pista già sbandando per il forte vento. Poi tocca violentemente a terra col carrello, rimbalzando e innescando fumo dalle ruote, mentre le enormi ali oscillano da un lato all'altro, sfiorando la pista e facendo temere per un attimo che il velivolo possa ribaltarsi. Tutta colpa dei fortissimi venti trasversali che hanno sorpreso il volo AC002 proprio in fase di atterraggio all'aeroporto Pearson di Toronto, in Ontario, dopo dodici ore di volo.

Fortunatamente l'incidente è stato gestito abilmente dal pilota che, invece di riprendere quota, ha stabilizzato l'aereo ed ha evitato un atterraggio di emergenza sulla pista. Un portavoce di Air Canada ha confermato che "il volo Air Canada AC002 da Narita ha avuto un atterraggio duro a causa dei venti trasversali all'arrivo a Toronto Pearson il 13 novembre”. La compagnia aerea ha continuato affermando che sebbene l'aereo sia arrivato normalmente al gate dopo l'atterraggio, “come misura precauzionale il velivolo è stato messo fuori servizio per un'ispezione completa".

Secondo Air Canada, nessuno dei 373 passeggeri a bordo è rimasto ferito. “Come parte delle sue procedure operative standard, Air Canada sta rivedendo l'evento, compresi i requisiti normativi", si legge in una dichiarazione della compagnia aerea, che aggiunge: “I piloti di Air Canada sono professionisti qualificati addestrati a gestire qualsiasi tipo di situazione in sicurezza, comprese condizioni di vento avverse”.

"Non ho mai visto niente di simile. Mi ha letteralmente lasciato senza fiato perché era terrificante. Pensavo che stavo quasi per assistere a un incidente dal vivo, che sarebbe stato assolutamente terribile” ha dichiarato l’autore del filmato alla Cbc, aggiungendo: “Con un wind shear del genere, non sono sicuro che i piloti potessero fare molto di più. Se non fosse stato per loro, sarebbe potuto essere un disastro. Questo genere di cose ti ricordano che anche con piloti molto abili e aeroplani molto grandi, molte volte siamo ancora in balia delle condizioni meteo". Un commentatore del video che affermava di essere un passeggero a bordo ha scritto: "Quando l'aereo è atterrato, ho sentito un forte schianto, la fusoliera ha sussultato all'improvviso e il mio cuore si è sentito come se fosse stato espulso".