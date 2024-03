Il video della cliente inghiottita da una voragine in un negozio di abbigliamento in Cina I fatti sono avvenuti a Zhenjiang, nella provincia cinese di Jiangsu: la donna stava guardando i vestiti esposti in un negozio di abbigliamento al secondo piano di un centro commerciale quando improvvisamente è crollato tutto. È rimasta ferita gravemente così come un operaio, coinvolta anche un’altra persona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Stava girando in un negozio di abbigliamento in cerca di qualche vestito all'interno di un centro commerciale nella città di Zhenjiang, nella provincia cinese di Jiangsu, quando improvvisamente una voragine gigante ha inghiottito tutto. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dello store sono davvero impressionanti. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 14.10 di martedì 26 marzo.

La donna stava facendo acquisti al secondo piano del punto vendita, poi il crollo nel sottosuolo. Secondo il People's Daily Jiangsu, un muratore stava facendo alcuni lavori al primo piano quando è avvenuto l'incidente. Sia la cliente che l'operaio edile sono rimasti intrappolati tra le macerie, ma le squadre di soccorso sono riusciti a liberarli dopo pochi minuti e a trasportati in un vicino ospedale. Ferita anche un'altra dipendente al primo piano.

Il rappresentante del centro commerciale, identificato solo come Huang, ha spiegato ai giornalisti accorsi sul posto che tutti i feriti sono in condizioni stabili, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'operaio edile ha riportato lesioni alle gambe, mentre la donna ha riportato "alcune fratture".

"Poiché sono nostri clienti, noi, in qualità di parte responsabile, abbiamo gestito attivamente le conseguenze e fornito l'assistenza necessaria", ha affermato Huang.

Quello avvenuto a Zhenjiang è un incidente che riporta alla mente l'incidente avvenuto un paio di settimane fa sempre in Cina: un rider che stava effettuando una consegna in un edificio in costruzione a Wenzhou è precipitato nel vano dell'ascensore finendo per rompersi la spina dorsale.