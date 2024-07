video suggerito

Gabriele Zolezzi, morto inghiottito dalle sabbie mobili nel lago di Giacopiane: festeggiava il compleanno Si chiamava Gabriele Zolezzi ed era un muratore di Amborzasco, frazione di Santo Stefano d’Aveto, il 38enne morto inghiottito dalle sabbie mobili del lago di Giacopiane dove si era recato in gita insieme ad un amico per festeggiare il compleanno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriele Zolezzi.

Era andato in gita al lago di Giacopiane a Borzonasca per festeggiare il suo compleanno insieme ad un amico, e mai nessuno avrebbe potuto immaginare che quella giornata si sarebbe conclusa con la sua morte. Gabriele Zolezzi aveva solo 38 anni: il decesso è avvenuto sabato scorso. L'uomo, muratore originario di Amborzasco, frazione di Santo Stefano d'Aveto, si è tuffato in acqua, nonostante sulle rive ci siano cartelli che avvisano del divieto di balneazione, ma è stato letteralmente inghiottito dalle sabbie mobili, che non gli hanno lasciato scampo.

A lanciare l'allarme è stato un amico, mentre il corpo è stato recuperato qualche ora dopo. A nulla sono serviti i primi interventi di soccorso dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri.

Secondo alcuni testimoni, mentre usciva dall’acqua, Zolezzi ha messo i piedi su una massa di fango che lo ha risucchiato e non gli ha permesso di tornare a riva. Per lui non c’è stato scampo. Il 38enne era un grande appassionato di sport e non era nemmeno la prima volta che si tuffava nel lago, che altro non è che un bacino artificiale utilizzato da circa cento anni per produrre energia elettrica.

Leggi anche Fa il bagno nel lago ma viene inghiottito dalle sabbie mobili: 40enne muore annegato a Borzonasca

Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno, che ha deciso di aprire un fascicolo per fare luce sulla tragedia. Anche perché pare che nell'area dove è stato recuperato il cadavere di Zolezzi il lago non è così a rischio. "È accaduto dove mai avremmo pensato", ha detto una guardia ambientale intervenuta dopo la tragedia. L'invaso non verrà svuotato. Una prima risposta giungerà dall'autopsia, che è stata già disposta e che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo dopo il via libera della procura, i familiari potranno fissare la data dei funerali.