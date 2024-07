video suggerito

Fa il bagno nel lago ma viene inghiottito dalle sabbie mobili: 40enne muore annegato a Borzonasca Un uomo di 40 anni è morto annegato oggi nelle acque del lago di Giacopiane a Borzonasca: dopo aver fatto il bagno è possibile sia stato inghiottito dalle sabbie mobili. Nell’area vige il divieto di balneazione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Quella che doveva essere una giornata all'insegna del divertimento si è trasformata in tragedia per un uomo di origine ligure di 40 anni, che è letteralmente sparito nelle acque del lago di Giacopiane a Borzonasca, entroterra di Chiavari.

Stando ad alcune testimonianze, l'uomo, residente a Santo Stefano d'Aveto, stava uscendo dall'acqua e si stava avvicinando alla riva quando sarebbe stato risucchiato dalle sabbie mobili. A lanciare l'allarme, intorno alle 16:30, è stato un amico che era con lui. Pare, come ha spiegato La Repubblica, che la vittima si trovasse in compagnia di un gruppo composto da più persone, probabilmente per festeggiare un compleanno.

Sul posto sono presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco con la squadra di Chiavari, l'elicottero Drago, un medico del 118, un'ambulanza e i carabinieri. Le ricerche sono andate avanti a lungo poi dopo alcune ore ne è stato individuato il corpo che è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Leggi anche Si tuffa per salvare la nipotina di 3 anni: muore annegata libraia di Vieste

Il lago di Giacopiane è un bacino artificiale creato negli Anni Venti del Novecento, utilizzato per la produzione di corrente elettrica, tramite lo sfruttamento della caduta delle acque verso il più piccolo Lago di Pian Sapeio, collocato a un’altitudine inferiore. Attorno alle sue rive si trovano cartelli di divieto di fare il bagno che annunciano la presenza di sabbie mobili. L'uomo probabilmente per riemergere ha messo i piedi su una massa di fango che lo ha inghiottito. Ma indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.