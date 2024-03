Il video del rider che cade nel vano dell’ascensore mentre fa la consegna: si è rotto la spina dorsale L’incidente è avvenuto la sera del 12 marzo a Wenzhou, in Cina. L’uomo è precipitato nel vuoto e ha riportato gravissime ferite alla colonna vertebrale. Il video dell’incidente ripreso dalle telecamere interne dell’edificio in costruzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Era andato a fare una consegna in un edificio in costruzione a Wenzhou, in Cina. Forse il casco da motociclista gli ha impedito di mettere a fuoco il vuoto totale davanti a sé. E così un rider è precipitato nel pozzo di un ascensore finendo per rompersi la spina dorsale. Le telecamere a circuito chiuso dell'edificio hanno ripreso le drammatiche immagini dell'incidente avvenuto lo scorso 12 marzo.

Con in mano due buste piene di cibo, il corriere continua a camminare lungo il corridoio, apparentemente di fretta per velocizzare la consegna. Ad un certo punto, finisce nello spazio vuoto e precipita nell'abisso. Successivamente è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente convalescente.

Parlando ai media locali sabato, il malcapitato ha detto che l'incidente è avvenuto in una fabbrica dove l'illuminazione nel corridoio era scarsa. L'uomo ha riferito di essere caduto dal terzo piano al secondo, riportando gravi lesioni alla colonna vertebrale. "Non c'erano barriere intorno. La mia colonna lombare era ferita e le mie ossa erano frantumate" ha detto.

Anche la polizia locale ha confermato l’incidente ma non ha fatto sapere se ci saranno conseguenze legali per chi non adeguatamente delimitato l’area di pericolo.

Un incidente molto simile era avvenuto nel 2017. Un fattorino di 37 anni aveva riportato gravi lesioni cerebrali dopo essere caduto nel pozzo di un ascensore a Shenzhen, nel sud-est della Cina.

E nel 2016, due magazzinieri sono precipitati nel vano di un ascensore dopo aver perso il controllo del carrello mobile sul quale si trovavano. Secondo i resoconti locali, non sono riusciti a fermare il veicolo perché il pavimento era troppo scivoloso.