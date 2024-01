Il segretario di Stato Usa Blinken incontra Erdogan in Turchia: colloquio su Gaza e Nato Il capo della diplomazia statunitense si trova in Medio Oriente per un tour che lo porterà in Israele, Cisgiordania e nel Qatar, dove discuterà di come fare arrivare gli aiuti nella Striscia di Gaza e di come scongiurare l’allargamento del conflitto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il segretario di Stato USA, Antony Blinken, ha incontrato oggi in Turchia il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il capo della diplomazia statunitense si trova in Medio Oriente per un tour che lo porterà in Israele, Cisgiordania e nel Qatar, dove discuterà di come fare arrivare gli aiuti nella Striscia di Gaza e di come scongiurare l'allargamento del conflitto. Il colloquio tra Blinken e Erdogan è durato circa due ore e ha toccato, tra gli altri temi, anche la questione dell'allargamento della Nato alla Svezia, su cui Ankara continua a frenare.

Prima di vedere il presidente turco, il segretario di Stato USA ha anche avuto un faccia a faccia con il ministro degli Esteri, Hakan Fidan, con il quale ha discusso soprattutto di come arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Fidan, da parte sua, avrebbe chiesto a Washington di esercitare maggiore pressione per arrivare a un cessate il fuoco permanente. Non ha inoltre risparmiato un duro attacco a Israele per i bombardamenti sui civili e il blocco dell'accesso agli aiuti umanitari nella Striscia. Il ministro turco ha inoltre ribadito che l'unico modo per arrivare a una pace duratura sia il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente.

Per quanto riguarda invece l'ingresso di Stoccolma nell'Alleanza atlantica, Fidan ha ripetuto che l'ultima parola spetta al Parlamento. Il ministro ha quindi rinnovato l'impegno della Turchia a una mediazione nella guerra tra Russia e Ucraina, soprattutto per quanto riguarda la riapertura del corridoio del grano, cioè il passaggio che attraversa il Mar Nero e far partire i beni alimentari bloccati nei porti ucraini. Dopo la tappa in Turchia, Blinken è volato a Creta, dove ha incontrato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.