Il salario minimo nel Regno Unito aumenta del 10%, quasi 2mila euro all’anno in più per i lavoratori

Nel Regno Unito, il governo di Rishi Sunak ha deciso di alzare il salario minimo legale, chiamato National living wage (o Nlw). Da aprile 2024, il pagamento minimo passerà da 10,42 sterline a 11,44 sterline all'ora. Si tratta dell'aumento più alto da quando la misura è stata introdotta, e c'è il sospetto che l'incremento sia legato alla difficile situazione del governo conservatore nei sondaggi elettorali. Concretamente, comunque, questo porterà a circa 1.800 sterline in più all'anno, ovvero più o meno 2mila euro, per chi prende lo stipendio minimo e lavora a tempo pieno.

Il tema del salario minimo ha portato a un forte dibattito in Italia, dove il governo Meloni è vicino a cancellare definitivamente la proposta delle opposizioni unite: 9 euro all'ora come soglia sotto cui è illegale scendere. Al suo posto, l'esecutivo di centrodestra spingerà per una legge delega che interviene su altri ambiti, ad esempio cercando di potenziare i contratti collettivi.

In Gran Bretagna, invece, il salario minimo legale esiste dal 2016. Fino a quest'anno, veniva riconosciuto solo a chi aveva almeno 23 anni di età. Dal 2024, invece, sempre su decisione del governo Sunak, sarà esteso fino ai 21 anni di età. Nel complesso, saranno 2,7 milioni di persone in più a ricevere il salario minimo.

Ci saranno aumenti anche per i lavoratori nelle fasce d'età inferiori. Infatti, nel Regno Unito esiste un diverso salario minimo per chi ha tra i 18 e i 20 anni, che salirà da 7,49 sterline a 8,60 sterline all'ora. Lo stesso vale anche per chi fa un apprendistato e per i lavoratori di 16-17 anni: il pagamento minimo passerà da 5,28 a 6,40 sterline all'ora.

Dal ministero del Tesoro britannico, un portavoce ha sottolineato che da quando il Nlw è in vigore ha aiutato ad aumentare le entrate per moltissime famiglie e ha portato così la percentuale di lavoro povero dal 21,3% del 2010 all'8,9% di oggi. Il capo della commissione che si occupa delle paghe, Bryan Sanderson, ha aggiunto: "La misura ha migliorato gli standard di vita soprattutto di coloro che assistono bambini e anziani, ma anche dei contadini, dei commessi e di tante altre occupazioni essenziali. Dall'inizio, il Nlw ha portato ai lavoratori a tempo piano oltre 9mila sterline in più all'anno, senza causare nessun aumento della disoccupazione".

Il segretario generale del congresso dei sindacati (Tuc), Paul Nowak, si è detto soddisfatto dell'aumento, definito "una buona notizia". Nowak ha dichiarato che l'obiettivo è arrivare a 15 sterline all'ora "il prima possibile", per recuperare il potere d'acquisto perso con la crisi economica e gli alti tassi di inflazione.