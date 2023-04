Il Regno Unito vuole vietare le salviettine umidificate perché sono troppo inquinanti per le acque Il Regno Unito potrebbe dal 2024 vietare l’utilizzo di salviettine umidificate contenenti polimeri plastici nell’ambito di un più ampio piano del governo volto a contrastare l’inquinamento idrico.

A cura di Davide Falcioni

Il Regno Unito potrebbe presto vietare l'utilizzo di salviettine umidificate contenenti polimeri plastici nell'ambito di un più ampio piano del governo volto a contrastare l'inquinamento idrico. A rivelarlo, in un'intervista rilasciata a BBC News, il ministro dell'ambiente Therese Coffey, secondo cui il divieto potrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo anno e riguarderebbe, comunque, solo i prodotti non completamente biodegradabili.

Le salviettine umidificate gettate nei gabinetti causano il 93% dei blocchi fognari, compresi i cosiddetti fatberg, vere e proprie masse di rifiuti simili a rocce che intasano le condutture e che alle amministrazioni pubbliche costano circa 100 milioni di sterline all'anno, secondo Water UK, ente che rappresenta l'industria dell'acqua nel Regno Unito.

Proprio Water Uk ha recentemente analizzando i materiali presenti in 53 reti fognarie del Paese scoprendo che i resti delle salviettine sono praticamente ovunque: ciò accade perché la maggior parte di quelle in commercio contiene ancora strati e parti in plastica che non si decompongono e nel tempo contribuiscono alla creazione di "fatberg". Anno dopo anno queste masse possono diventare enormi andando ad intasare completamente le tubature e contribuendo a forme di inquinamento ambientale legate alla plastica.

"La nostra proposta è di vietare la plastica dalle salviettine umidificate", ha detto la signora Coffey a BBC News, aggiungendo che prima doveva aver luogo una breve consultazione. "È un requisito legale per garantire che possiamo andare avanti con qualsiasi divieto", ha affermato.

Quella contro le salviettine umidificate è in realtà una vecchia battaglia nel Regno Unito. Era infatti il 2018 quando il governo ne propose per la prima volta il divieto, ma non se ne fece nulla. In una successiva consultazione del 2021 il 96% delle persone si disse favorevole alla messa al bando, ma ancora una volta l'esecutivo non prese nessun provvedimento. Nel frattempo alcune aziende, tra cui Boots e Tesco, hanno già interrotto la vendita di salviettine umidificate che contengono plastica dai loro negozi.