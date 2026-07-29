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Allerta per i “ravioli” Squeeze Dumpling: i giocattoli richiamati nel Regno Unito per una sostanza cancerogena

L’allerta al momento riguarda alcuni di questi giocattoli virali venduti nel Regno Unito: l’esposizione al prodotto potrebbe provocare irritazione agli occhi, al naso e alla gola se il benzene viene inalato.
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A cura di Susanna Picone
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Sono ormai mesi che, sui social ma anche tra i cortili delle scuole, spopolano dei giocattoli antistress a forma di raviolo asiatico che viene venduto in dei cestini di plastica. Si chiamano Squeezy Dumplings e adesso alcuni di questi noti giocattoli sono finiti sotto la lente dell’Unione Europa. Da alcune analisi è emersa per alcuni di questi giocattoli virali una concentrazione di benzene di 20 mg/kg, pari allo 0,002%. Si tratta di un valore che supera i limiti previsti dalla normativa comunitaria sulla sicurezza dei giocattoli e che quindi ha fatto scattare la classificazione di rischio chimico. La comunicazione del richiamo si trova sul sito dal 24 luglio scorso (Alert number: SR/02073/26) e riguarda alcuni prodotti venduti nel Regno Unito.

La foto dei prodotti a rischio diffusa sul sito
La foto dei prodotti a rischio diffusa sul sito

Il prodotto richiamato viene descritto come un piccolo contenitore di plastica in stile cestino per bambù che contiene un dumpling realizzato in materiale plastico morbido. “L’esposizione a elevate quantità può inoltre causare una sensazione di bruciore a tutto l'apparato digerente e irritazioni cutanee”, si legge nella comunicazione in cui si evidenzia il rischio per la presenza della sostanza cancerogena.

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In seguito all’allerta, l’associazione dei consumatori britannica Which? ha invitato i genitori a controllare i “ravioli” dei loro bambini, sia quelli acquistati direttamente che quelli ricevuti in scambio a scuola, dato che non esiste un lotto specifico per riconoscerli: “Anche se siete certi che il vostro sia originale, verificate che vostro figlio non ne abbia portato a casa un altro”, è la loro raccomandazione.

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Gli Squeeze Dumpling in breve tempo sono diventati, anche in Italia, tra i giocattoli più desiderati dai bambini ma anche un prodotto virale sui social soprattutto grazie ai video di unboxing e al meccanismo delle confezioni “a sorpresa”: solo quando si apre il cestino in stile bambù si scopre quale “raviolo” c’è all’interno.

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