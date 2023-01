Il primo prete non binario tra gli anglicani: “Nella chiesa c’è posto per tutti” Bingo Allison è il primo prete dichiaratamente non binary nella chiesa inglese e cioè che non si riconosce in nessun genere, né femminile né maschile.

A cura di Antonio Palma

“Quando indosso il mio collarino voglio far sapere che va tutto bene e che c’è un posto nella chiesa e nel mondo anche per persone come me", così si descrive Bingo Allison, primo prete dichiaratamente non binary nella chiesa inglese e cioè che non si riconosce in nessun genere, né femminile né maschile.

Allison, 36enne che vive a Norris Green, sobborgo di Liverpool, in Inghilterra, è il primo prete apertamente non binario ad essere ordinato nella Chiesa d'Inghilterra ma arrivare a questa sua consapevolezza non è stato certo facile.

Allison ha raccontato al Liverpool Echo di aver avuto una formazione molto severa e tradizionalista da parte dei suoi genitori. Bingo infatti è cresciuto in una famiglia "fortemente religiosa" e questo significava che l'unica volta in cui i "gay" venivano menzionati era come una "cosa peccaminosa".

Per questo quando non si è riconosciuto nel suo genere di nascita non è stato facile. L’incontro con altre persone LGBTQIA+ e religiose è stato per Allison un punto di svolta, permettendo di mettere in discussione la sua precedente visione del mondo.

Ma solo sette anni fa, mentre terminava la formazione da reverendo e si è imbattuto per la prima volta nel termine gender-queer, tutto è cambiato. Bingo ha preso in considerazione l'idea di sospendere la sua nuova identità anche se questo si è rivelato più difficile di quanto inizialmente previsto.

"Ci sono state sicuramente molte volte in cui ho messo in dubbio la mia identità ma non conoscevo nessuna persona trans e penso di aver incontrato probabilmente due persone gay nella mia vita. Quindi è stato quasi come un altro pianeta per me. Ci sono state alcune volte in cui ho davvero messo in discussione le cose. Ma perché non avevo il vocabolario per descrivere la mia esperienza" ha raccontato.

Ora Bingo Allison usa la sua esperienza per sensibilizzare fedeli e giovani credenti sulle questioni Lgbtq+ e mostrare loro che anche le persone non binarie possono avere spazio nella chiesa.