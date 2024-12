video suggerito

Il presidente brasiliano Lula è stato operato per un’emorragia intracranica Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è stato operato per un'”emorragia intracranica” dopo la caduta in casa del 19 ottobre scorso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, 79 anni, è stato operato per una emorragia intracranica, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere brasiliane. L'intervento si è reso necessario dopo che il presidente è caduto nella sua abitazione, lo scorso 19 ottobre.

Il presidente è ricoverato in un ospedale a San Paolo, ora in terapia intensiva. L'obiettivo dell'intervento chirurgico era drenare un ematoma subdurale legato alla caduta. L'operazione, dicono fonti ospedaliere, è riuscita: il paziente è in buone condizioni ed è monitorato dai medici. Secondo quanto comunicato in una nota dall'ospedale siro-libanese di San Paolo, il presidente è stato operato nella notte e "sta bene", "l'intervento è avvenuto senza complicazioni".

In base alle ricostruzioni, Lula aveva avvertito forti dolori alla testa, e per questo era stato inizialmente ricoverato a Brasilia per un esame di imaging. La risonanza magnetica ha poi indicato un'emorragia intracranica dovuta alla caduta subita lo scorso 19 ottobre. L'anno scorso, nel settembre 2023, si era sottoposto a un intervento all'anca, che non gli aveva portato ripercussioni.

Leggi anche Sudcorea, Parlamento respinge mozione di impeachment del presidente Yoon

Il comunicato dell'ospedale: come sta ora Lula

Ecco la nota diffusa dall'ospedale: "Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva è arrivato ieri sera all'ospedale Siro-Libanese, unità di Brasilia, per sottoporsi ad un esame di diagnostica per immagini dopo aver avvertito un mal di testa. La risonanza magnetica ha mostrato un'emorragia intracranica, derivante dall'incidente domestico del 19 ottobre. È stato trasferito all'ospedale Siro Libanese, unità di San Paolo, dove è stato sottoposto a craniotomia per drenare l'ematoma. L'intervento si è svolto senza incidenti".