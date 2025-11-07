Il power bank gli esplode in tasca: uomo ustionato a gambe e dita. Evacuato aeroporto di Melbourne
Paura al terminal internazionale di Melbourne, in Australia, dopo che un power bank al litio ha preso fuoco nella tasca di un passeggero, provocandogli ustioni a una gamba e alle dita. È accaduto nella mattinata di giovedì 6 novembre, all’interno della business lounge Qantas, dove in pochi istanti le fiamme e il fumo hanno costretto all’evacuazione di circa 150 persone.
Secondo le prime ricostruzioni, il dispositivo, surriscaldandosi, è esploso improvvisamente. Un testimone, che ha raccontato la scena su Reddit, ha descritto “un lampo, poi l’acido della batteria che schizzava ovunque e la giacca dell’uomo che prendeva fuoco”. I presenti, tra cui alcuni membri dello staff, si sono precipitati ad aiutarlo: l’uomo, un cinquantenne, è stato accompagnato sotto una doccia per raffreddare le ustioni, in attesa dei soccorsi.
I paramedici lo hanno poi trasportato in ospedale, dove è stato medicato e dimesso in giornata. La compagnia aerea Qantas, in una nota, ha ringraziato il personale per la prontezza dell’intervento e ha confermato che l’area è stata ripulita e riaperta dopo circa due ore. L’azienda ha inoltre avviato una revisione delle proprie linee guida sui dispositivi al litio, compresi i caricabatterie portatili.
Negli ultimi mesi, casi simili si sono moltiplicati. A luglio, un incendio su un volo Virgin Australia diretto da Sydney a Hobart era stato causato da un power bank collocato nel bagaglio a mano sopra i sedili, mentre a gennaio, in Corea del Sud, un aereo passeggeri era stato completamente distrutto da un rogo scatenato da una batteria difettosa.
Proprio per il rischio crescente, diverse compagnie aeree — tra cui Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korean Air e Singapore Airlines — hanno vietato l’uso e la ricarica dei power bank in volo, invitando i passeggeri a tenerli sempre a vista e a portata di mano. In molti casi, inoltre, è stato introdotto un limite massimo di due dispositivi per persona, con capacità compresa tra 100 e 160 Wh.