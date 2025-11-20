Il poliziotto stupratore inglese condannato per violenza anche su 12enne: “Nessuno è al di sopra della legge”

L’ex agente di polizia britannico e stupratore seriale David Carrick è stato condannato nuovamente questa volta anche per aver molestato una bambina di 12 anni quando lui era adolescente. “Abbiamo dimostrato che nessuno è al di sopra della legge” ha dichiarato il capo degli investigatori.

Condanna bis per l'ex agente di polizia britannico e stupratore seriale David Carrick. Il 50enne agente della polizia metropolitana di Londra è stato condannato nelle scorse ore al 37° ergastolo per violenza sessuale, questa volta anche per aver molestato bambina di 12 anni quando lui era adolescente alla fine degli anni '80, e per aver ripetutamente violentato una sua compagna sottoponendola ad abusi "degradanti e umilianti" nel corso della relazione.

"Abbiamo dimostrato che nessuno è al di sopra della legge" ha dichiarato il capo degli investigatori dopo la condanna, aggiungendo: “Non si aspettava che le sue vittime si facessero avanti e lo smascherassero dopo tutto questo tempo e vorrei ringraziarle per averlo fatto". La polizia ha anche esortato tutte le altre vittime dei reati sessuali commessi da Carrick a farsi avanti.

Secondo quanto emerso dal processo, Carrick aveva abusato della 12enne per circa 18 mesi prima che lei raccontasse alla madre cosa stava succedendo. "Sono stati i primi esempi della tua predisposizione a commettere crimini sessuali predatori. Non ho dubbi che tu sia pericoloso e le condanne all'ergastolo in una precedente occasione sono pienamente meritate" ha dichiarato il giudice presso l'Old Bailey.

Il poliziotto già condannato a 36 ergastoli

L’uomo era stato già stato condannato al carcere a vita una prima volta nel gennaio del 2023 con 36 ergastoli per altrettanti capi di imputazione per violenza sessuale in un terribile caso che aveva sconvolto l’opinione pubblica britannica. L’uomo infatti per decenni è stato un agente di polizia di Scotland Yard e tutte le accuse nei suoi confronti erano state archiviate o ignorate prima della scoperta dei suoi crimini nel 2021, quando era stato arrestato. Le violenze per le quali era stato condannato erano avvenute in un arco di tempo di almeno 20 anni: inclusi 24 episodi di stupro nei confronti di almeno 12 donne, oltre svariate aggressioni sessuali e molestie varie.

Messo alle strette, Carrick si era dichiarato colpevole nel 2022 e condannato l’anno successivo. Cosa che non ha fatto per le nuove accuse ma per l’ex poliziotto è arrivata comunque una nuova condanna per due capi d'accusa di stupro, uno di violenza sessuale e comportamento coercitivo nei confronti della donna, per fatti avvenuti tra il 2014 e il 2019, e cinque capi d'accusa per violenza sessuale sulla minore.