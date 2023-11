Il piano di Trump contro i migranti con arresti e deportazioni: “Biden li ospita negli alberghi di lusso” Secondo il New York Times, Donald Trump avrebbe redatto un piano per l’arresto, il rastrellamento e la deportazione dei migranti arrivati illegalmente negli Usa dal Messico. Secondo il tycoon, inoltre, Biden avrebbe speso un milione di dollari per “ospitare i migranti in alberghi di lusso”

A cura di Gabriella Mazzeo

Nei sondaggi per le nuove elezioni alla Casa Bianca, Donald Trump appare in vantaggio su Joe Biden di alcuni punti percentuali. In caso di un secondo mandato del tycoon , che in questo periodo sta facendo i conti anche con le incriminazioni (ben quattro) per reati legati alle ultime elezioni, il programma del candidato Repubblicano sarà sostanzialmente una lista di punti in netta contrapposizione alla politica di Biden.

Secondo il New York Times, tra i diversi punti del programma Trump vi sarebbe anche quello per la "gestione dei flussi migratori illegali". In sintesi, il piano prevede deportazioni di massa, arresti su larga scala per le persone prive di documenti e la "costruzione di campi per ospitare i migranti in attesa di deportazione".

Se il Congresso dovesse rifiutarsi di finanziare l'operazione, il tycoon avrebbe intenzione di ricorrere a una tattica usata durante il primo mandato per avere più finanziamenti per il muro al confine con il Messico: reindirizzare il denaro dal Pentagono. L'ex presidente, durante un comizio in Florida tenuto mercoledì, ha promesso di condurre "la più grande operazione di deportazione della storia americana", sostenendo che centinaia di criminali "attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico ogni giorno.

Nel piano redatto da Donald Trump sarebbero previsti anche arresti e veri e propri rastrellamenti tramite operazioni di polizia nelle case. Trump ha anche annunciato che, se rieletto, firmerà il primo giorno del suo mandato un documento per bloccare i finanziamenti per alloggio e trasporto degli immigrati privi di documenti. Secondo l'ex presidente, che non ha ovviamente dimostrato quanto da lui sostenuto, Joe Biden avrebbe speso più di un milione di dollari per "ospitare i migranti in alcuni hotel di lusso del Paese"