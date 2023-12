Il decollo dell’aereo fallisce per tre volte, il volo da Malaga a Treviso parte con dieci ore di ritardo Il decollo di un volo da Malaga a Treviso è fallito tre volte, costringendo i passeggeri ad attendere quasi 10 ore prima di riuscire a partire per tornare a casa. I viaggiatori sono prima saliti su un aereo in partenza alle 7 di mattina e poi, dopo essere stati costretti a scendere in attesa di una ripartenza, sono rimasti per due ore su un Boeing fermo nel parcheggio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Per tre volte hanno ricevuto il segnale per il decollo dell'aereo, ma i passeggeri hanno dovuto aspettare una giornata intera per partire, dall'alba al tramonto. Un volo Ryanair in partenza da Malaga, Spagna, ha tentato per tre volte il decollo, chiedendo ai passeggeri di indossare le cinture per il viaggio verso Treviso, ma l'aereo non è riuscito a partire, imponendo una lunga attesa alle persone presenti sull'aereo. La maggior parte delle persone a bordo erano cittadini friuliani e veneti, molti dei quali stavano rientrando dopo la maratona tenutasi nel fine settimana a Malaga.

Alle ore 7 del mattino, l'aereo aveva iniziato il rullaggio sulla pista, ma a metà il pilota ha piantato i freni ed è in parcheggio. "Un problema all’aria condizionata" è stato spiegato sinteticamente ai passeggeri, che sono stati fatti scendere e si sono incamminati con un buono di dodici euro ciascuno verso i bar dell’aerostazione.

Nel pomeriggio i passeggeri sono tornati a bordo per il secondo tentativo. Un testimone ha raccontato di non aver ricevuto notizie per ore, poi la comunicazione di salire sull'aereo per tentare nuovamente il decollo. Alle 16, la partenza avrebbe dovuto "essere imminente" secondo gli altoparlanti, ma per la seconda volta l'aereo si ferma e le forze dell'ordine spagnole sono salite a bordo per portare via tre amici ubriachi.

I tre passeggeri scendono dal volo e a quel punto, gli altri viaggiatori sono pronti per il decollo. Il Boeing 737-800 ha lasciato il parcheggio e si è diretto verso la pista. Per la terza, volta, però, l'areo non parte per un "problema burocratico". Il boeing è quindi tornato al parcheggio, mentre il primo aereo, quello sul quale i passeggeri erano saliti in mattinata, si appresta a partire. "Sembrava una beffa" ha commentato un testimone, così i viaggiatori hanno iniziato a protestare. La situazione rischia di sfuggire di mano, ma alle 18,40, dopo due ore e quaranta dentro l’aereo, finalmente il volo decolla verso Treviso. Con la speranza che la nebbia non costringa a scegliere aeroporti alternativi e quindi ad allungare ulteriormente i tempi di rientro a casa.

Domenica notte ad essere bloccati a Tirana un altro gruppo di viaggiatori, sempre diretti a Treviso. Per loro la soluzione è arrivata soltanto alle 14,40 di lunedì quando l’aereo è riuscito a decollare.