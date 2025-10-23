Il commovente addio alla 18enne Kimber uccisa alla festa: marcia d’onore in barella prima dell’espianto organi

Il commovente addio alla 18enne Kimber Mills, giovane studentessa statunitense uccisa da uno sconosciuto a una festa tra compagni di liceo nel fine settimana in Alabama. Prima dell’espianto degli organi, tutti i compagni e l’intera scuola hanno voluto tributarle un ultimo omaggio con una grande marcia d’onore in ospedale.

Una barella trascinata dai sanitari lungo uno stretto corridoio di ospedale e che fa fatica ad avanzare tra due ali di giovani studenti e professori sconvolti e in lacrime ma in rigoroso silenzio. È il commovente addio alla 18enne Kimber Mills, giovane studentessa statunitense uccisa da uno sconosciuto a una festa tra compagni di liceo nel fine settimana a Pinson, in Alabama.

La ragazza era sta colpita sabato notte dai proiettili sparati da un 27enne che si era intrufolato alla festa scatenando una rissa. Un giovane che lei non aveva mai visto. Trasportata in ospedale, per giorni si è sperato potesse farcela ma martedì i medici hanno comunicato alla famiglia che non c’erano più speranze e ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

In un ultimo gesto di altruismo, i genitori hanno accolto le sue ultime volontà e donato i suoi organi che salveranno altre vite. Prima dell’espianto degli organi però, tutti i compagni della Cleveland High School e l’intera scuola hanno voluto tributare un ultimo omaggio alla 18enne cheerleader disponendo due ali attraverso le quali è passata la barella con la giovane ancora attaccata alle macchine in una commovente marcia d’onore.

"La nostra dolce sorellina è andata dal Signore ieri sera. Ha avuto la più grande marcia d'onore che i dottori abbia mai visto", ha detto la sorella di Mills, aggiungendo: "Era amata da tutti e siamo davvero grati a tutti coloro che si sono fatti avanti per sostenerla. Ci mancherai, Kimber”. Secondo la famiglia, oltre 100 persone hanno deciso di farle visita in ospedale prima che fosse staccata dalle macchine che la tenevano in vita.

La diciottenne Kimber Mills è stata colpita a colpi di arma da fuoco alla gamba e alla testa, presumibilmente dal ventisettenne Steven Tyler Whitehead che è stato arrestato e accusato di omicidio e di tre capi d'imputazione per tentato omicidio per aver ferito altre persone. Gli agenti affermano che dalle prime indagini emerge che alla festa è scoppiata una rissa prima che venissero sparati i colpi di arma da fuoco.

Un evento drammatico a cui la famiglia della 18enne ha risposto dando speranze ad altre persone malate ma anche un aiuto alle altre vittime che si stanno ancora riprendendo dalla sparatoria a cui saranno destinati i fondi raccolti in questi giorni per Kimber.