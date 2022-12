Il cane tira il guinzaglio della sua proprietaria e fa ritrovare un neonato abbandonato nel parco I fatti sono avvenuti lunedì scorso a Barranquilla, in Colombia, dove il cane Apollo ha di fatto salvato la vita ad un bambino appena nato, abbandonato dalla madre.

A cura di Biagio Chiariello

Un neonato di Barranquilla, Colombia, deve la propria vita a un cane di nome Apollo. I fatti sono avvenuti lunedì 28 novembre alle 18 di pomeriggi: Nayibe Lozano sta portando a spasso il suo amico a quattro zampe per le strade del quartiere di Villa Carolina.

Ad un certo punto si fermano in un parco della città, famosa anche per il Carnevale. Quando Nayibe inizia a sentire il pianto di un bambino. "Stavo guardando i palazzi circostanti per capire da dove provenisse quel lamento, quando Apollo inizia a saltare e a girarmi intorno in maniera concitata; tira il guinzaglio e per poco non mi fa cadere", racconta la donna.

Il cane voleva attirare l'attenzione della sua proprietaria su una panchina del parco. Lì infatti, c'era quel pianto si è fatto più forte: c’era un neonato abbandonato. Come racconta Nayibe, "Nel parco ci sono formiche, lumache giganti, ratti… è un ambiente pericoloso per un neonato".

Nayibe ha subito preso in braccio il piccolino. Il primo pensiero è quello di portarlo a casa per nutrirlo, poi qualcuno le dice che lì vicino c'è una ragazza che ha appena partorito e che può quindi dare il suo latte materno.

La neomamma le dà anche dei vestitini e soprattutto un nome: Geronimo. Successivamente è intervenuta la Polizia, che ha portato il neonato all'Ospedale Bambino Gesù e contattato l'Istituto colombiano del benessere familiare.

Nei giorni successivi al nosocomio è arrivata anche una donna che ha affermato di essere la madre del piccolo, attribuendo il suo gesto allo stress post traumatico da parto, e chiesto di riavere la potestà del bambino, ma questo sino a quando non saranno terminati gli esami non sarà possibile.