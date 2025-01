video suggerito

Il cane non è ammesso a bordo del bus, 81enne morde autista Flixbus: fermata dalla polizia L'episodio a Marsiglia, nel sud della Francia, dove la pensionata è stata fermata e portata in commissariato dalla polizia locale mentre l'autobus guidato da un 58enne italiano è partito senza di lei.

A cura di Antonio Palma

Un’arzilla pensionata francese è stata fermata nel giorno del suo 81esimo compleanno dopo aver morso un autista flixbus col quale aveva litigato per colpa del suo cane. L’episodio nella serata di giovedì scorso nella stazione degli autobus a Marsiglia, nel sud della Francia.

La donna aveva prenotato regolarmente il suo posto sul pullman e nella serata del 23 gennaio scorso si apprestava a salire a bordo alla stazione di autobus di Saint-Charles, nel terzo arrondissement di Marsiglia. Sulla porta di ingresso, però, è nato un diverbio con l’autista, un 58enne italiano, che le ha vietato l’ingresso perché trasportava un cane.

L’anziana infatti era accompagnata da un piccolo cagnolino trasportato nella borsa e pretendeva di salire contrariamente alle regole della compagnia di trasporto su gomma. Le norme interne infatti vietato l’ingresso sui bus a ogni animale, anche se trasportai in apposte gabbie o trasportini, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e disabili se debitamente identificati.

Di fronte al rifiuto perentorio, però, la donna ha insistito fino a scagliarsi sull’autista 58enne mordendolo, come ricostruisce il quotidiano locale la Provence. Immediata la richiesta di intervento alla polizia che è intervenuta sul posto poco dopo le 22 e ha provveduto a calmare gli animi.

Gli agenti infine hanno portato la donna con il cagnolino nel locale commissariato per ascoltarla e così non solo la pensionata ha perso l'autobus, ma è stata costretta a trascorrere in caserma anche la serata del suo compleanno. Contro di lei comunque non sono stati emessi provvedimenti ma l’autista aggredito è stato invitato a sporgere denuncia.