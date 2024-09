video suggerito

Il biglietto dell'uomo che ha tentato di sparare a Trump: "Finite il mio lavoro, offro 150mila dollari" Ryan Routh, l'uomo che aveva progettato di uccidere Donald Trump nel suo campo da golf di West Palm Beach, aveva lasciato una lettera con scritto: "Questo è stato un tentativo di assassinio di Donald Trump, ma vi ho deluso. Ho fatto del mio meglio e ci ho messo tutto il coraggio che potevo. Ora tocca a voi finire il lavoro".

A cura di Davide Falcioni

Ryan Routh, l'uomo che aveva progettato di uccidere Donald Trump nel suo campo da golf di West Palm Beach, in un biglietto lasciato alcuni mesi prima aveva esortato altri a "finire il lavoro" e offerto 150mila dollari di ricompensa a chiunque fosse riuscito ad assassinare il candidato repubblicano.

L'uomo, che sedeva tra gli alberi a poca distanza da dove Donald Trump stava giocando a golf all'inizio di questo mese e imbracciava un fucile, aveva in precedenza scritto una lettera per rivendicare il suo tentativo di uccidere il candidato presidente. Il testo era stato poi chiuso in una scatola che conteneva anche munizioni, un tubo di metallo, vari materiali da costruzione, attrezzi, quattro telefoni e varie altre lettere. Un testimone sentito dagli inquirenti dopo aver appreso dell'apparente tentativo di assassinio del leader repubblicano era andato a casa di e aveva aperto quella strana scatola.

Tra proiettili, attrezzi e cianfrusaglie varie c'era anche una lettera indirizzata a "The World": "Questo è stato un tentativo di assassinio di Donald Trump, ma vi ho deluso. Ho fatto del mio meglio e ci ho messo tutto il coraggio che potevo. Ora tocca a voi finire il lavoro; e offrirò 150mila $ a chiunque possa portarlo a termine". Ryan Routh ha anche aggiunto che Donald Trump "ha interrotto le relazioni con l’Iran come un bambino e ora il Medio Oriente è in rovina”, si legge nella lettera.

Routh, 58 anni, lunedì prossimo comparirà in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti un agente dei servizi segreti lo scorso 15 settembre gli ha sparato dopo aver notato un fucile spuntare dalla fila di alberi diverse buche più avanti rispetto al luogo in cui Trump stava giocando a golf. Routh è stato poi visto da un testimone mentre scappava dalla scena e si allontanava in auto. Secondo quanto emerso dall'analisi del suo smartphone Routh potrebbe essere rimasto in agguato per quasi 12 ore al campo da golf. È stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno individuato la sua auto mentre viaggiava in autostrada.