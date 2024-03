“Ideologia gender pericolo più brutto di oggi”, Papa Francesco accusa e consiglia un romanzo Bergoglio ha annunciato di aver chiesto studi specifici “sull’Ideologia gender” che ritiene “il pericolo più brutto di oggi” perché “annulla le differenze”. Papa Francesco ha consigliato infine un romanzo: “Parla del futuribile ed è profetico, perché fa vedere questa tendenza di cancellare tutte le differenze”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"Il pericolo più brutto del nostro tempo è l'ideologia gender, che annulla le differenze. Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia, che rende tutto uguale", così Papa Francesco oggi è tornato a scagliarsi contro “l’Ideologia gender” parlando nel corso di una udienza di questa mattina in Vaticano. L’occasione è stato il suo intervento al convegno “Uomo-donna immagine di Dio. Per un’antropologia delle Vocazioni”, promosso dal Centre de Recerche et d’Anthropologie des Vocations guidato dal cardinale Marc Ouellet, prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi.

Parlando davanti a diversi studiosi, filosofi, teologi e pedagogisti cattolici, che si riuniscono oggi e domani in Vaticano, Bergoglio ha annunciato di aver chiesto studi specifici sul tema che ritiene “il pericolo più brutto di oggi” perché “annulla le differenze”. Parole forti che il Pontefice ha voluto scandire di persona nonostante l’influenza e il raffreddore che continuano a impensierirlo, tanto da impedirgli di leggere il testo preparato per l’occasione e affidato quindi al collaboratore monsignor Filippo Ciampanelli.

“Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda ‘tensione’” ha dichiarato Papa Francesco dopo aver avvertito di essere ancora “raffreddato” e di dover lasciare la parola al prelato. “Chiedo di leggere, così non mi affatico tanto; ho ancora il raffreddore e mi affatica leggere per un po’” ha rivelato il Pontefice.

Infine il consiglio di leggere un libro sul tema, “The Lord of the World” (Il Padrone del mondo) scritto nel 1907, a Londra, da Robert Hugh Benson. “Io ricordo di aver letto un romanzo dell’inizio del Novecento, scritto dal figlio dell’Arcivescovo di Canterbury: The Lord of the World. Il romanzo parla del futuribile ed è profetico, perché fa vedere questa tendenza di cancellare tutte le differenze. È interessante leggerlo, se avete tempo leggetelo, perché lì ci sono questi problemi di oggi. È stato un profeta quell’uomo” ha detto Bergoglio.