Due giovani sono morti nella notte a Ibiza dopo essere precipitati da un balcone di un hotel dell'isola. I due, un ragazzo marocchina di 26 anni e una ragazza italospagnola di 21, alloggiavano nella stessa stanza. Lo confermano fonti del Comune delle isole Baleari. Secondo fonti della Polizia Nazionale spagnola citata dai media iberici, potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio: gli inquirenti sospettano infatti che il 26enne abbia spinto la ragazza giù dal balcone poi lanciarsi a sua volta nel vuoto qualche istante dopo la caduta della ragazza. Le indagini sono in corso.

Secondo la delegazione del governo delle Isole Baleari, gli agenti stanno proseguendo le indagini e stanno portando avanti le testimonianze per chiarire completamente quanto accaduto. I fatti sono avvenuti attorno alle 04.30 del mattino presso l'albergo Torre del Mar, un quattro stelle della zona turistica di Playa d'en Bossa. Sul posto sono intervenuti membri della Polizia di Stato, della Polizia Locale di Eivissa e del Servizio di emergenza sanitaria, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita ai due giovani, morti praticamente sul colpo.

In un primo momento si era pensato che potesse trattarsi di una caduta accidentale in un nuovo caso di ‘balconing' (il fenomeno esploso qualche estate fa proprio in Spagna), ma le dichiarazioni dei testimoni hanno riorientato le indagini verso l'ipotesi del femminicidio. "Le due persone sono morte a seguito dell'impatto, mentre la caduta è avvenuta dal quarto piano dell'hotel. I servizi sanitari si sono recati sul luogo dell'incidente, ma non hanno potuto fare nulla poiché entrambi erano già morti" hanno fatto sapere le autorità spagnole.