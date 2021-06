Agguato contro due italiani a Ibiza: un uomo di 28 anni sarebbe in condizioni disperate e un altro di 35 è stato stato ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita dagli spari partiti da un'automobile mentre partecipavano a una festa privata all'esterno di una villa a Santa Eularia, sulla costa centro-orientale dell'isola spagnola delle Baleari. Lo riporta El Mundo. Stando a quanto ricostruito, l'agguato è avvenuto nella notte e i servizi di emergenza hanno ricevuto la chiamata di soccorso intorno alle 2:30.

Uno dei due italiani feriti è gravissimo

Il 28enne, riferiscono fonti ospedaliere, è ricoverato "in condizioni gravissime" e ha subito un'operazione per l'estrazione di un proiettile dal cranio. Il 35enne ha subito invece lesioni lievi e se la caverà. Il comando della Guardia Civil delle Baleari ha spiegato che un'automobile, con a bordo tre persone secondo alcuni testimoni, si sarebbe fermata nei pressi della villa dove si stava svolgendo la festa e uno degli occupanti ha abbassato il finestrino e ha aperto il fuoco. L'automobile si è quindi allontanata immediatamente, facendo perdere le proprie tracce.

in foto: La zona della sparatoria a Ibiza

La sparatoria di fronte ad una villa a Ibiza

Il personale della Guardia Civil di Santa Eularia, contattato dall'agenzia Agi, ha affermato che le indagini sono in corso e che non è possibile al momento fornire ulteriori informazioni. L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Can Ramon, nei pressi del poligono industriale di Ca na Palava. La villa dove si stava svolgendo la festa era stata presa in affitto ma non è chiara se i due feriti siano turisti o risiedano stabilmente nell'isola delle Baleari.