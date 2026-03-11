I Moretti avevano chiesto due agenti di sicurezza a Capodanno, poi il “compromesso”: “Situazione fuori controllo”

Ivan Prodanovic, direttore della società Value Job Sécurity SA incaricata della sorveglianza anche nel locale “Le Constellation” di Crans Montana dove la notte di Capodanno è avvenuta la strage, nel suo interrogatorio ha precisato: “Jacques Moretti mi aveva chiesto due agenti di sicurezza, ma ne avevo solo uno a disponibile”.

"Jacques Moretti mi aveva chiesto due agenti di sicurezza per la notte di Capodanno nel suo locale a Crans-Montana, ma ne avevo solo uno a disponibile. Poteva essere assunta una sola guardia giurata, ma è stata pagata il doppio della tariffa oraria". Lo si legge nel verbale di interrogatorio di Ivan Prodanovic, sentito dagli inquirenti lo scorso 5 marzo. Lui è il direttore della società Value Job Sécurity SA, incaricata della sorveglianza anche del locale "Le Constellation" dove la notte di Capodanno è scoppiato un incendio che è costato la vita a 40 ragazzi e a oltre 100 feriti. Durante l'interrogatorio ha spiegato l'accordo lavorativo con i coniugi Moretti e ha raccontato la notte della tragedia in cui è morto anche Stefan Ivanović, il 31enne e l'unica guardia giurata in servizio quella notte.

All'inizio ha chiarito subito il suo rapporto con i Moretti, accusati ora di omicidio e incendio colposo: "È semplice, è puramente professionale. Col tempo siamo diventati amici. Non amici intimi, ma amici. Li conosco da sette o otto anni. Non li vedo al di fuori del lavoro". Ma come ha funzionato l'organizzazione tra questa società di sicurezza e i gestori del locale la notte di Capodanno? "Mi è stato chiesto verbalmente, se non sbaglio, tramite un messaggio audio inviato al mio telefono, due agenti per quella sera", spiega nel suo interrogatorio Ivan Prodanovic. Ma alla fine quella sera viene incaricata una sola guarda giurata: "Non avevo pianificato la presenza di Stefan Ivanovic perché, credo, era impegnato altrove. Non ricordo. Alla fine, quando ho riorganizzato il personale, ho messo lì Stefan Ivanovic da solo. Il Constellation non è un posto difficile. Quindi, alla fine, era previsto che Stefan ci andasse da solo e che io lo raggiungessi più tardi. Sapevo anche che prima dell'una di notte non ci sarebbe stata molta gente a causa della festa in piazza principale. In effetti, alle 22:45 erano in pochi. Gli ho anche detto di chiamarmi se la situazione si fosse fatta caotica". Il locale poi aveva predisposto dei buttafuori per gestire l'ingresso del locale. Ma le guardie giurate di questa società cosa erano formate a fare all'interno dei locali?

Ivan Prodanovic rivela: "Non hanno ricevuto alcuna formazione sull'uso di un estintore" precisando anche che in generale "non ci è mai stato chiesto di stabilire piani di sicurezza per gli esercizi privati. Né i comuni né i gestori. Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, se i gestori hanno ricevuto i permessi operativi, allora va tutto bene. Ci concentriamo principalmente sulla sicurezza. È proprio per questo che abbiamo un contratto. Non siamo legalmente tenuti a redigere un piano di sicurezza per le strutture private. Dopo la tragedia di Crans-Montana, le cose sono cambiate e ora, per qualsiasi evento o struttura, redigiamo un piano di sicurezza".

Nel merito davanti agli inquirenti tiene a sottolineare che "in linea di principio, ogni volta che prendiamo in gestione una nuova struttura, faccio un sopralluogo con gli addetti alla sicurezza per controllare le vie di evacuazione. Sono io che faccio il sopralluogo con gli addetti per controllare gli estintori e le uscite di emergenza. Per grandi eventi e simili, vengono implementati piani di sicurezza, ma per la Constellation non era stato sviluppato alcun piano. È un contratto che ci impegna due o tre settimane all'anno".

Nel suo interrogatorio Ivan Prodanovic ha raccontato la notte della tragedia: "Sono arrivato al Constellation verso le 23. C'erano una trentina di persone. All'ingresso c'erano Predrag Jankovic (il buttafuori), Jean-Marc Gabrielli (il figlio adottivo di Jacques Moretti) e Cyane Panine (la cameriera del locale e fidanzata di Jean-Marc Gabrielli). Li ho salutati e sono andato subito a trovare Stefan (il dipendente della sua società). Poi, io e Stefan abbiamo parlato. Poi gli ho detto che sarei andato a Sion. Ci siamo augurati un "Buon Anno". Mentre me ne andavo, gli ho detto che se ci fosse stato un problema mi avrebbe dovuto chiamato perché avevo intenzione di tornare più tardi. Sono andato a Sion, all'Heat Club, qui c'erano circa 150 persone. In genere, controllo i diversi locali e offro il mio aiuto dove c'è più gente".

La chiamata per informarlo dell'incendio a Crans Montana gli arriva alle 1:35-1:37: "Non ricordo chi mi ha chiamato. Ho risposto che non era possibile perché Stefi (Stefan Ivanovic) mi avrebbe chiamato se ci fosse stato un problema. Mi hanno detto che non si trattava di una rissa, ma che c'era stata un'esplosione e che c'erano delle vittime".

Quando è arrivato sul posto: "Mi hanno detto che al piano di sotto c'era un disastro totale, assolutamente orribile. Nello stesso momento, un pompiere ha iniziato a vomitare fuori. Così abbiamo cercato di aiutare come potevamo. Siamo andati dove Cyane veniva rianimata. La persona che stava eseguendo la rianimazione ci ha chiesto se potevamo trovare una maschera per l'ossigeno. Era impossibile trovare una maschera per l'ossigeno. Siamo tornati indietro e gli abbiamo detto che non ne avevamo trovate. Dopo circa dieci minuti, ho sentito solo: ‘È finita'".

Infine ha riferito che in quelle ore fuori dal locale visto Jacques Moretti molto scosso: era in stato di shock e la situazione era fuori controllo per chiunque.