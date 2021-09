I medici gli danno pochi giorni di vita, Sergio sposa la fidanzata del liceo: “Sempre insieme” È la straziante storia di Sergio Soto, 20 anni, e della sua fidanzata e ora moglie, Isabella Cristobal. Insieme da quando si erano conosciuti a soli 15 anni in una festa del liceo, hanno deciso di sposarsi vivendo come marito e moglie gli ultimi giorni di vita insieme dopo che i medici hanno detto loro che il 20enne aveva solo poche settimane di vita.

A cura di Antonio Palma

Si erano conosciuti a soli 15 anni in una festa del liceo e avevano iniziato a fare coppia fissa ma pochi mesi dopo al ragazzo è stata diagnosticata una grave forma di leucemia, da allora quella contro la malattia è diventata la loro battaglia comune rendendoli inseparabili. Così quando nei giorni scorsi i medici hanno detto al ragazzo che aveva solo poche settimane di vita, la loro scelta naturale è stata una sola: sposiamoci vivendo come marito e moglie gli ultimi nostri giorni insieme. È la straziante storia di Sergio Soto, 20 anni, e della sua fidanzata e ora moglie, Isabella Cristobal.

I due ventenni sono convolati a nozze la scorsa settimana a San Francisco durante una commovente cerimonia tra parenti e amici, organizzata in tutta fretta dopo che medici dell'ospedale hanno detto alla coppia che Sergio ha solo poche settimane di vita. “Non importa cosa succede con il mio trattamento, o qualsiasi cosa accada, so che lei sarà sempre lì, a prendersi cura di me, è la persona giusta” ha dichiarato il ragazzo che combatte contro la leucemia da oltre quattro anni, ani di battaglia sempre vissuti col sostegno di Isabella conosciuta durante una festa per un amico comune.

“Non so quanto tempo mi rimane, ma ormai non ci pensiamo più… ogni giorno in più è una gioia e viviamo un giorno alla volta", ha raccontato Sergio che ora vivrà il resto dei suoi giorni con a moglie in un complesso residenziali per giovani malati terminali in cura presso l’ospedale universitario della metropoli californiana. I due ventenni sperano che la loro storia d'amore sia di esempio per gli altri, in particolare quelli che combattono contro il cancro o altre malattie gravi: “Siate sempre positivi e forti e vivete la vita un giorno alla volta”.