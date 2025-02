video suggerito

"Ho chiuso gli occhi e mi sono preparato all'impatto", il racconto dell'uomo inghiottito dalla balena Adrián Simancas ha raccontato al Guardian la sua disavventura nello Stretto di Magellano, al largo della costa della Patagonia cilena.

A cura di Biagio Chiariello

Adrián Simancas stava pagaiando da due ore nelle acque dello Stretto di Magellano, al largo della costa della Patagonia cilena, quando un'enorme creatura è emersa dall'acqua e lo ha trascinato sott'acqua. Una balena. "Ho visto questi colori, blu scuro e bianco, prima di sentire una consistenza viscida sfiorarmi il viso", ha raccontato il 24enne al Guardian. "Ho chiuso gli occhi per prepararmi all'impatto, ma è stato morbido, come essere colpiti da un'onda".

Simancas è stato inghiottito completamente dalla bocca di una megattera. Ma solo per qualche secondo, prima di essere risputato fuori. Ha chiuso gli occhi e trattenuto il respiro. "Quando la sua bocca si è chiusa intorno a me e mi ha trascinato giù, mi sono sentito come se fossi in un vortice, disteso e girando su me stesso," ha detto ancora. Per alcuni attimi, il suo destino è stato nelle fauci del cetaceo da 40 tonnellate. "Se mi avesse davvero inghiottito, sarei morto. Non avrei potuto fare nulla" ammette.

La spaventosa esperienza è durata solo pochi secondi. Prima che riuscisse a rendersene conto, Simancas si è sentito risollevare in superficie dal suo giubbotto di salvataggio. Illeso ma sotto shock, ha chiamato suo padre, che stava remando accanto a lui e ha poi ripreso l'incidente con una telecamera a 360 gradi montata sul suo kayak. Da allora, il video è diventato virale, scatenando una marea di commenti divertiti che hanno paragonato Simancas a personaggi come Pinocchio e Giona.

Tuttavia, ha anche alimentato un po' di disinformazione sul comportamento delle balene, suscitando preoccupazioni nella comunità scientifica.

"Le megattere hanno un esofago molto piccolo e si nutrono di prede piccole, come pesci e krill, quindi non potrebbero ‘divorare' o ‘inghiottire' un essere umano", ha chiarito María José Pérez Álvarez, biologa marina presso l'Universidad de Chile e il Base Millennium Institute. Questi cetacei non possiedono denti, ma placche simili a spazzole che usano per intrappolare e filtrare il cibo. "Non avrebbe nemmeno potuto morderlo", ha precisato l'esperto.

Nonostante Simancas sia rimasto illeso, Pérez Álvarez sottolinea che le interazioni tra umani e balene dovrebbero essere evitate a tutti i costi: "Una megattera può raggiungere i 18 metri di lunghezza. Anche un colpo accidentale da parte di una sua parte del corpo potrebbe causare danni, e la persona potrebbe ferirsi."