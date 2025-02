Come in Pinocchio, uomo inghiottito da una balena e poi sputato: “Pensavo di essere morto” È accaduto nelle acque dello Stretto di Magellano, al largo della Patagonia cilena. Adrián Simancas, in escursione in kayak con il padre, è stato brevemente inghiottito da una megattera prima di essere rilasciato illeso. L’incidente è stato immortalato in un video. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incredibile incontro ravvicinato con una megattera ha avuto luogo nelle acque dello Stretto di Magellano, al largo della Patagonia cilena. Adrián Simancas, in escursione in kayak con il padre, è stato brevemente inghiottito dal cetaceo prima di essere rilasciato illeso. Il momento, catturato in un video, è rapidamente diventato virale facendo il giro del mondo.

L’incidente è avvenuto sabato scorso nella Bahía El Águila, vicino al Faro San Isidro. Mentre pagaiava, Adrián si è ritrovato improvvisamente risucchiato dall’enorme bocca della balena insieme al suo kayak giallo. Dopo pochi secondi, l’animale lo ha lasciato andare, permettendogli di riemergere.

Il padre, Dell Simancas, che si trovava a pochi metri di distanza, ha ripreso l’intera scena, esortando il figlio a mantenere la calma. "Stai calmo, stai calmo", si sente dire nel video, subito dopo che Adrián è stato liberato.

"Sono stati attimi di puro terrore", ha raccontato il giovane all'Associated Press. "Pensavo di essere morto, che mi avesse inghiottito del tutto". Solo una volta in superficie ha realizzato il pericolo non solo per sé, ma anche per il padre, temendo che la balena potesse ferirlo o che l’acqua gelida dello stretto lo mettesse in pericolo di ipotermia.

Nonostante lo spavento, i due sono riusciti a rientrare a riva senza conseguenze fisiche.

Lo Stretto di Magellano, situato a circa 1.600 miglia a sud della capitale Santiago, è una delle principali attrazioni turistiche della Patagonia cilena, meta di avventurieri e appassionati di sport estremi. Tuttavia, le sue acque gelide, con temperature che variano dai 4 ai 20 gradi, rappresentano una sfida per chiunque vi si avventuri.

Sebbene gli attacchi di balene agli esseri umani siano estremamente rari nelle acque cilene, negli ultimi anni si è registrato un aumento delle collisioni tra questi cetacei e le navi cargo, oltre a un numero crescente di spiaggiamenti.