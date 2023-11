Ha bisogno di cure ma non indossa il velo: carcere nega il ricovero al Premio Nobel Narges Mohammadi All’attivista iraniana Premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi è stato negato il ricovero in ospedale perché non indossava il velo. È quanto si legge in un messaggio della sua famiglia. La 51enne detenuta in carcere è malata.

A cura di Susanna Picone

Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023, ha bisogno di cure urgenti, ma le autorità carcerarie iraniane hanno bloccato il suo trasferimento in ospedale. Il perché? L’attivista non ha intenzione di indossare l’hijab.

La denuncia della negazione del ricovero in ospedale a causa del velo arriva dalla famiglia del Premio Nobel per la Pace, che in un comunicato aggiunge che la sua salute è a rischio.

Mohammadi, 51 anni, attualmente è detenuta nella prigione Evin di Teheran. È stata arrestata per 13 volte in passato e in questo momento sta scontando una pena detentiva di 12 anni per "propaganda contro il sistema".

Stando al comunicato, le autorità carcerarie si sono rifiutate di trasferire Mohammadi, che soffre di problemi cardiaci e polmonari, in un ospedale fuori Evin.

Lo scorso ottobre Narges Mohammadi è stata premiata "per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran". Una decisione arrivata dopo le proteste andate avanti per mesi in tutto l’Iran scatenate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata per aver violato le regole di abbigliamento femminile.

Mohammadi aveva annunciato che non avrebbe indossato in nessun caso l'hijab. "Il direttore del carcere ha detto che, secondo gli ordini delle autorità superiori, il trasferimento in ospedale senza velo è proibito, e il suo trasferimento è stato annullato", è quanto ha comunicato la famiglia.

Lunedì un'équipe medica si è recata in carcere per esaminare Mohammadi ed effettuare un ecocardiogramma dopo che "la prigione si era rifiutata di trasferirla in infermeria" senza velo, prosegue il comunicato. La tac ha mostrato due vene con gravi ostruzioni e un'alta pressione polmonare, con la necessità di un'angiografia coronarica e di una tac polmonare.

"Vorrei esprimere gratitudine per avere ricevuto il premio Nobel per la Pace e un invito a sostenere il popolo iraniano fino alla vittoria finale. La vittoria non è facile da raggiungere ma è certa", le parole dell'attivista in un messaggio inviato al comitato del prestigioso premio dal carcere dove si trova rinchiusa.

"L'obbligo sul velo è utilizzato dalla Repubblica islamica per controllare la società e sopprimerla. La sopravvivenza del regime autoritario e religioso, basato su menzogne, inganni e intimidazioni, dipende dalla questione del velo", ha aggiunto. "Il popolo iraniano cerca democrazia, libertà, diritti umani ed eguaglianza e la Repubblica islamica è il principale ostacolo per raggiungere questi obiettivi", così ancora Mohammadi.