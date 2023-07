Guerra Ucraina-Russia, raid con droni su Kiev. Aiea conferma: mine vicino centrale Zaporizhzhia Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 25 luglio: allarme antiaereo diramato nella notte a Kiev e in 11 regioni del Paese. Esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica hanno osservato mine direzionali antiuomo alla periferia del sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

A cura di Susanna Picone

Allarme antiaereo a Kiev e in altre 11 regioni dell’Ucraina nella notte. Gli oblast interessati all'allerta sono quelli della capitale e di Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Cherkassy e Chernihiv. L'allarme scattato anche nella regione nordoccidentale di Zhytomyr, dove secondo i media locali sono state udite esplosioni.

Allarme antiaereo a Kiev e droni russi sulla capitale

E dopo i droni di ieri su Mosca, questa notte le forze ucraine hanno sventato un nuovo attacco a Kiev. Lo dicono le autorità militari locali, aggiungendo che al momento non si segnalano vittime o danni particolari. "Nella notte il nemico ha attaccato Kiev" usando droni, ha detto il capo dell'amministrazione militare Serguii Popko. Ha aggiunto che "tutti i bersagli aerei sono stati rilevati e distrutti" e “non ci sono state vittime o distruzioni" in città. Secondo il funzionario, quello di questa notte è "già il sesto attacco di droni alla capitale questo mese".

L’attacco della notte tra domenica e lunedì su Mosca, rivendicato da Kiev, si è verificato dopo che il presidente ucraino Zelensky ha minacciato di vendicarsi per i bombardamenti russi a Odessa lo scorso fine settimana, che hanno provocato vittime e distrutto una cattedrale. La Russia, nel frattempo, ha avvertito che intende intraprendere "dure rappresaglie".

Mine vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Nel frattempo, ieri sera il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha detto che gli esperti di Aiea hanno osservato mine direzionali antiuomo alla periferia del sito della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.

In un comunicato viene spiegato che durante una perlustrazione del 23 luglio l'Aiea ha visto alcune mine situate in una zona cuscinetto tra le barriere perimetrali interne ed esterne del sito. Gli esperti hanno detto che si trovavano di fronte al sito, in un'area a cui il personale operativo dell'impianto non può accedere. "Come ho riferito in precedenza, l'Aiea era a conoscenza del precedente posizionamento di mine al di fuori del perimetro del sito e anche in particolari punti all'interno. Il nostro team ha fatto presente questa specifica scoperta e gli è stato detto che si tratta di una decisione militare e in un'area controllata dai militari", ha detto Grossi.

"Ma avere tali esplosivi sul sito è incoerente con gli standard di sicurezza dell'Aiea e le linee guida sulla sicurezza nucleare e crea ulteriore pressione psicologica sul personale dell'impianto, anche se la valutazione iniziale dell'Aiea basata sulle proprie osservazioni e sui chiarimenti dell'impianto è che qualsiasi detonazione di queste mine non dovrebbe influire sui sistemi di sicurezza e protezione nucleare del sito", ha aggiunto il direttore generale Aiea.

Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, inoltre, le forze russe di occupazione presso la centrale nucleare hanno fatto entrare il reattore 4 in uno stato di ‘spegnimento a caldo' (hot shutdown), in violazione dei protocolli di sicurezza. "Tali azioni sono una grave violazione dei requisiti della licenza per gestire questo impianto nucleare", ha affermato Energoatom. Il presidente di Energoatom ha definito "criminale" la decisione di trasferire il reattore in uno stato di ‘spegnimento a caldo'.

Kiev ammette: "Controffensiva in ritardo rispetto al previsto"

La controffensiva ucraina è in ritardo rispetto al previsto, ma si sta svolgendo secondo i piani secondo il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, che ne ha parlato in un'intervista alla Cnn. Ha assicurato di "non essere preoccupato", definendo allo stesso tempo errata l'opinione secondo cui "ogni controffensiva dovrebbe essere rapida". E ha elencato diversi motivi per cui la controffensiva potrebbe essere più lenta del previsto. "Si tratta di una questione di difesa aerea. È una questione di fatto che abbiamo una linea del fronte molto lunga. E abbiamo un gran numero di nemici contro di noi. Questa è una guerra, non un videogioco. I nostri generali e comandanti vedono la situazione reale sul campo di battaglia. Il valore principale per noi sono le vite dei soldati", ha detto. Inoltre Reznikov ha aggiunto che l'avanzata sul fronte meridionale è in gran parte rallentata dalle mine disseminate dai russi. Molto spesso i soldati ucraini devono bonificare manualmente i percorsi attraverso questi campi. "Dobbiamo usare molto lentamente i nostri soldati, genieri e preparare molto lentamente i corridoi per un vero movimento offensivo", ha aggiunto.

