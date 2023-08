Guerra Ucraina-Russia. Kiev: “Non potremo difenderci con gli F-16 americani. Puntiamo al G20” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 17 agosto. Kiev: “Non potremo difenderci con F-16 questo inverno”. Bombe russe su Dnipropetrovsk, un morto e 7 feriti; raid ucraini nella regione di Kherson. Gli USA smentiscono una possibile adesione dell’Ucraina alla Nato in cambio di territori a Mosca.

L'Ucraina non adopererà i caccia F-16 dagli alleati occidentali nel prossimo autunno o inverno. Lo ha comunicato il portavoce dell'aeronautica ucraina Yuri Ignat citato da Rbc Ukraine. Nel frattempo segnalati attacchi russi a Mezhivskyi e Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk, massicci bombardamenti di Kiev nella regione di Kherson.

"Nel prossimo autunno e inverno, l'Ucraina non sarà in grado di proteggere i suoi cieli con i caccia americani F-16. Tuttavia, i piloti ucraini inizieranno presto l'addestramento nei paesi membri della coalizione dell'aviazione" ha confermato Ignat. "C'erano grandi speranze per gli aerei F-16", ha detto, "poiché dovevano diventare parte della difesa aerea per proteggere l'Ucraina dal terrorismo russo di missili e droni".

"Tuttavia, la questione dell'addestramento di piloti , ingegneri e altro personale è andata avanti. I nostri piloti saranno presto addestrati nei paesi membri della coalizione dell'aviazione. Allo stesso tempo, dobbiamo rafforzare le nostre difese aeree. In particolare, recentemente abbiamo ricevuto altri due lanciatori Patriot", ha detto ancora Ignat.

Bombe russe su Dnipropetrovsk, un morto e 7 feriti, raid ucraini nella regione di Kherson

Il villaggio di Dnepryany nella regione di Kherson è stato oggetto di diversi raid da parte delle forze armate ucraine. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti."Alle 22:10, i militanti delle forze armate ucraine hanno lanciato un massiccio attacco di artiglieria contro le case dei civili nell'insediamento di Dnepryany", afferma Ria Novosti su Telegram. Oggi – scrive Ria Novosti – il 75% del territorio della regione di Kherson è sotto il controllo russo. La riva destra del Dnepr, inclusa Kherson, è detenuta dalle forze armate ucraine.

I bombardamenti russi a Mezhivskyi e Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, hanno fatto un morto e sette feriti, ha riferito ieri sera il governatore dell'oblast Serhii Lysak citato dai media locali. Il raid ha causato gravi distruzioni alle infrastrutture civili: sono scoppiati tre incendi e quasi 50 abitazioni private sono state danneggiate, oltre a strutture agricole, un istituto scolastico e diverse automobili.

Ucraina entra nella Nato in cambio di territori alla Russia? Usa smentisce

Dagli USA intanto è stata l'ipotesi di una possibile adesione alla NATO concessa all'Ucraina in caso di cessione di parte dei suoi territori a favore della Russia. Lo ha detto il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale, John Kirby durante un briefing. "Non c'è niente su questo. Non è esatto", ha detto Kirby rispondendo alla domanda di un giornalista sulle discussioni sullo scambio di territori ucraini per l'adesione alla NATO.

Kirby non ha chiaramente esclusa che l'Ucraina in futuro possa diventare un membro della NATO, e i paesi membri dell'Alleanza lo hanno confermato durante l'ultimo vertice di Vilnius. "Al vertice di Vilnius, l'Alleanza si è schierata dietro a quell'idea e ha sostenuto l'idea in cui si può sviluppare un percorso per l'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO. Ma l'obiettivo in questo momento deve essere quello di aiutare l'Ucraina a respingere l'aggressione russa e continuare a riconquistare il territorio che appartiene loro di diritto. Stanno facendo progressi ogni giorno. E continueremo a sostenerli".

