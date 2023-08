Guerra Ucraina-Russia, Kiev avanza a Bakhmut ma Mosca attacca nella regione di Kharkiv Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di venerdì 11 agosto. Secondo Kiev, le forze ucraine hanno riconquistato le alture sopra Bakhmut ma Mosca ha attaccato più a nord costringendo le autorità ucraine a ordinare l’evacuazione dei villaggi precedentemente liberati.

A cura di Antonio Palma

La guerra tra Ucraina e Russia non si ferma e tra bombardamenti, raid e distruzioni si contano ogni giornionuove vittime nonostante il fronte sembri bloccato. La controffensiva ucraina infatti non ha sfondato e si continua a combattere attorno a Bakhmut ma le forze di Mosca spingono più a nord e Kiev ha ordinato di evacuare i villaggi nell'area di Kharkiv, Intanto dalla Casa Bianca sono ancora pronti a sostenere a lungo Kiev con un nuovo pacchetto di aiuti da 24 miliardi di dollari.

Kiev: circondate truppe russe a Bakhmut

Secondo Kiev, le forze ucraine hanno riconquistato le alture sopra Bakhmut e stanno circondando con successo le truppe russe nella città. Secondo il viceministro della Difesa ucraino, le truppe di Kiev avrebbero circondato i russi compiendo progressi nell'aggiramento delle forze nemiche dopo mesi di battaglie mortali attorno alla cittadina martoriata della regione orientale di Donetsk. Intanto però non si fermano i bombardamenti russi e un missile giovedì sera ha colpito un hotel nella città ucraina di Zaporizhzhia, provocando un morto e 16 feriti. È stato il secondo attacco in altrettanti giorni a Zaporizhzhia dove ieri è scattato anche l’allarme per la centrale nucleare, poi rientrato. Kiev afferma anche di aver abbattuto sette dei dieci droni lanciati durante la notte dalla Russia.

Mosca attacca nella regione di Kharkiv

Con l'Ucraina in avanzata alla periferia della città, però, i russi hanno attaccato le aree della regione di Kharkiv liberate dall'occupazione russa lo scorso settembre. Giovedì, le autorità ucraine infatti hanno ordinato l'evacuazione obbligatoria di migliaia di civili da 37 città e villaggi nel distretto di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, a nord di Bakhmut. "Per allontanare le nostre forze da Bakhmut, i russi si sono mossi in altre direzioni in modo da alleggerire la loro posizione. Ecco perché hanno lanciato un'offensiva in altri luoghi per fermare il nostro attacco a Bakhmut" sostengono da Kiev. La Russia dal suo canto riporta due civili morti, uccisi dai bombardamenti ucraini nel villaggio russo di Chausy, nella regione di Bryansk che confina con l'Ucraina a nord-est. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato anche di aver abbattuto 11 droni ucraini vicino alla Crimea, oltre a due droni che volavano verso la capitale Mosca. Due droni sarebbero stati abbattuti vicino alla città di Sebastopoli, sulla costa della Crimea, e altri 9 sono si sarebbero schiantati nel Mar Nero dopo essere stati bloccati con tecniche di guerra elettronica. Il Ministero ha affermato che non sono stati segnalati danni o vittime in nessuna delle aree colpite.

Biden chiederà al Congresso altri 24 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina

Intanto la Casa Bianca è pronta a chiedere al Congresso altri 24 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina. Lo hanno rivelato alti funzionari dell'amministrazione Biden. Gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina più di 113 miliardi di dollari in aiuti da quando la Russia ha invaso il Paese, diventando il più grande finanziatore dell'Ucraina nella sua difesa contro la Russia. L'ultima richiesta di autorizzazione al Congresso per gli aiuti a Kiev era stata avanzata a novembre 2022 ma da allora in Parlamento è cresciuta l'opposizione agli aiuti incondizionati agli ucraini da parte del Partito repubblicano.

