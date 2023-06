Guerra Ucraina-Russia, controffensiva nell’area di Zaporizhzhia. Zelensky: “Battaglie brutali in corso” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di venerdì 9 giugno: parte la controffensiva di Kiev. Nella notte bombe e combattimenti. Zelensky ha visitato le zone allagate dopo la distruzione della diga di Kakhovka.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata un’altra notte di bombe e combattimenti in Ucraina, si segnalano anche morti e feriti, dopo che nelle scorse ore è arrivata prima dai media Usa e poi dalla viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar la conferma che "la tanto attesa controffensiva dell'esercito ucraino contro le forze di occupazione russe è iniziata".

Allarmi aerei continuano a risuonare a Kiev e in diverse regioni del Paese. L'esercito russo ha effettuato un attacco missilistico contro la comunità di Zviahel, nella regione settentrionale di Zhytomyr. Secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, che cita le autorità locali, una persona è morta e altre sono rimaste ferite.

"A seguito di un altro attacco missilistico del nemico, una zona residenziale del settore privato della nostra comunità è stata colpita durante la notte del 9 giugno. Secondo le prime informazioni, sei edifici sono stati distrutti e decine di altri sono stati danneggiati. Purtroppo, una persona è stata uccisa. Ci sono anche persone ferite, che stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria", si legge in un comunicato del Consiglio comunale di Zviahel.

Leggi anche Perché la diga di Khakovka è una catastrofe ecologica che avrà conseguenze anche in Italia

Tre persone sarebbero invece rimaste ferite in un bombardamento ucraino sulla regione russa di Belgorod, secondo quanto hanno reso noto le autorità locali citate dai media di Mosca. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha detto che un edificio a più piani e diverse case private sono state danneggiate.

La controffensiva ucraina: combattimenti nell'area di Zaporizhzhia

Violenti combattimenti anche nell'area di Zaporizhzhia, secondo quanto riporta la Bbc. La controffensiva ucraina va avanti e, scrive la Cnn, incontra una forte resistenza da parte delle forze russe. Le forze di Kiev, riporta l'emittente televisiva citando due "alti funzionari statunitensi anonimi", avrebbero subito importanti perdite sul campo.

Zelensky: "Battaglie brutali in corso, ma vediamo risultati"

"Sono in corso battaglie molto brutali, ma stiamo vedendo dei risultati", ha detto ieri sera il presidente ucraino Zelensky, sottolineando che le forze di Kiev potrebbero guadagnare territorio nella regione di Donetsk, che per gran parte è occupata dalla Russia. Intanto, il Pentagono dovrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo pacchetto di aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per l’Ucraina.

Jet Uk e Svezia intercettano aerei militari russi

Eurofighter Typhoon della Royal Air Force (Raf) e Gripen dell'aeronautica militare svedese hanno intercettato un aereo da ricognizione Il-20 e un caccia Su-27 delle forze aeree russe, secondo quanto ha reso noto la Raf in un comunicato nella serata di ieri. "I Typhoon della Raf e i Gripen dell'aeronautica svedese sono stati fatti decollare per intercettare un Il-20 Coot A e un Su-27 Flanker B dell'aeronautica russa che volavano vicino allo spazio aereo Nato e svedese. Caccia della Raf sono attualmente schierati sul Baltic Air Policing Missione della Nato", ha scritto la Raf sottolineato che i piloti russi non sono entrati nello spazio aereo svedese. "Gli aerei russi non erano conformi alle norme internazionali e non sono riusciti a comunicare con le Regioni di informazioni di volo (Fir), tuttavia sono rimasti nello spazio aereo internazionale e hanno volato in modo professionale”.

Distruzione diga Kakhovka, Greta Thunberg: "Russia responsabile di ecocidio"

In merito alla distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, l'attivista svedese Greta Thunberg ha chiesto che la Russia sia ritenuta responsabile per l’accaduto che ha descritto come un ecocidio. "Questo ecocidio è la continuazione dell'invasione ingiustificata della Russia in Ucraina e l'ennesima atrocità che lascia il mondo senza parole: la Russia deve essere ritenuta responsabile dei suoi crimini", ha scritto l’attivista sul suo account Twitter.

Zelensky intanto ha preso parte a una riunione operativa con i responsabili locali nella regione per discutere "molti problemi importanti tra cui la situazione sul posto, l'evacuazione della popolazione dalle zone a pericolo di inondazione, l'eliminazione dell'emergenza causata dall'esplosione della diga e l'organizzazione degli aiuti vitali nelle aree allagate”.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino