Guerra Ucraina-Russia: abbattuti droni nella notte su Mosca, uno si schianta in centro Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 23 agosto 2023: il ministero della Difesa russo ha rivendicato di aver respinto un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, nelle prime ore di oggi. Droni russi contro i granai di Odessa.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tre droni abbattuti da Mosca nelle prime ore del mattino di oggi. A darne notizia in una nota riportata dalla Tass il ministero della Difesa russo. Kiev avrebbe tentato di attaccare gli edifici della capitale russa con tre droni che sarebbero stati bloccati e distrutti.

"L'attacco terroristico su Mosca ha coinvolto tre droni. Due sono stati distrutti dalle difese aeree sul Mozhaisky e Khimkinsky della regione di Mosca, mentre il terzo è stato bloccato dalla guerra elettronica e ha perso il controllo, schiantandosi contro un edificio in costruzione della capitale", è quanto si legge nel comunicato. Non si registrano vittime né feriti secondo il ministero.

Russia, contrastato tentativo Kiev di attacco con droni

In precedenza il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin aveva detto che le difese aeree avevano abbattuto un veicolo aereo senza pilota sul distretto Mozhaisky, mentre un altro drone aveva colpito un edificio in costruzione nel distretto finanziario di Mosca. Secondo il sindaco diverse finestre di due edifici di cinque piani sono state danneggiate e i servizi di emergenza stanno ispezionando i dintorni.

È il sesto giorno consecutivo di attacchi di questo genere a Mosca e nella sua regione. Dopo gli attacchi nella notte, tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi ai voli in partenza e in arrivo. Numerose anche le segnalazioni di esplosioni in città.

Tre morti nei bombardamenti russi nell’Ucraina orientale

Continua intanto la guerra sul territorio ucraino. Tre persone sono state uccise e altre due ferite nei bombardamenti russi contro due villaggi vicino a Lyman, nell'Ucraina orientale. A darne notizia il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Secondo le prime informazioni – scrive l'ufficio del procuratore regionale di Donetsk – i russi avrebbero attaccato i villaggi con l’artiglieria. In un altro attacco quattro civili sono stati feriti da colpi di mortaio e un edificio residenziale è stato danneggiato da due droni a Seredyno-Buda, nella regione di Sumy.

Droni contro i granai di Odessa

Secondo Kiev, inoltre, le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni che ha colpito infrastrutture civili della regione di Odessa, inclusi i granai: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper. "I terroristi russi hanno attaccato il sud della regione di Odesa con droni d'attacco per tre ore. Il nemico ha preso di mira le infrastrutture civili della regione. Le forze di difesa aerea hanno distrutto 9 droni Shahed-136/131 – ha scritto Kiper -. Purtroppo sono stati colpiti i complessi di produzione e di trasbordo dove è scoppiato un incendio su una superficie totale di 700 metri quadrati. Alle 6:00 del mattino l'incendio è stato circoscritto. I danni comprendono anche le strutture di stoccaggio dei cereali. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto. Non ci sono state vittime civili".

Putin: "Torneremo ad accordo sul grano se accordi saranno rispettati"

Ieri nel frattempo Putin ha fatto sapere che la Russia è pronta a tornare all'accordo per l'esportazione del grano dai porti ucraini sul Mar Nero se anche le condizioni previste a favore di Mosca saranno rispettate, in particolare se saranno tolte le restrizioni alle esportazioni di grano e fertilizzanti russi. Il presidente russo ne ha parlato in videoconferenza al Business Forum alla vigilia dell'apertura del vertice dei Paesi Brics a Johannesburg.

"Dal 18 luglio – ha detto Putin – ci siamo rifiutati di estendere ulteriormente questo cosiddetto accordo sul grano. Saremo pronti a rientrarvi. Ma ritorneremo solo se tutti gli obblighi nei confronti della parte russa saranno veramente adempiuti". "Nessuna delle condizioni del cosiddetto accordo riguardante la revoca delle sanzioni sulle esportazioni russe di cereali e fertilizzanti verso i mercati mondiali è stata rispettata – ha aggiunto -. Gli obblighi verso la Russia a questo riguardo sono stati semplicemente ignorati”.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino