Guerra Ucraina, Kiev avanza lentamente a sud, Russia: "Abbattuto drone ucraino su Mosca" Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di venerdì 28 luglio

A cura di Antonio Palma

Gli ucraini che avanzano a sud est ma molto lentamente nella controffensiva in atto e i russi che cercano di contrattaccare a loro volta a oriente, è questa la situazione sul campo di battaglia della guerra tra Ucraina e Russia che si sta caratterizzano in questi giorni anche con nuovi attacchi a distanza con droni e missili su entrambi gli schieramenti. Nele ultime ore Kiev ha annunciato di aver conquistato il villaggio di Staromaiorske, sempre in direzione sud est, mentre la Russia ha annunciato di aver sventato un attacco ucraino con droni su Mosca venerdì mattina.

Zelensky: "Conquistato il villaggio di Staromaiorske"

Secondo presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, i soldati ucraini sul fronte dell’offensiva nelle scorse ore avrebbero riconquistato il villaggio di Staromaiorske, una zona nell’oblast di Dontesk ma a cavallo della regione di Zaporizhzhia dove si stanno concentrando gli sforzi dell’esercito ucraino. Una intensificazione degli attacchi ucraini nella regione confermata pubblicamente anche da Putin secondo il quale però l'Ucraina non ha avuto successo in nessuna parte del fronte.

Russia: "Sventato attacco su Mosca con droni"

Intanto secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa RIA che cita il ministero della Difesa russo, un drone ucraino sarebbe stato abbattuto nelle prime ore di oggi durante un attacco su Mosca. Il ministero ha detto che l'incidente non ha causato vittime o danni agli edifici. “C’è stato un tentativo di attacco con un drone nemico. Il dispositivo è stato abbattuto dalle forze del ministero della Difesa. Nessun danno o vittima” ha confermato anche il sindaco della capitale russa senza però specificare la posizione dell’attacco e dell’abbattimento.

Nel corso del vertice Russia-Africa a San Pietroburgo, Putin ha annunciato che la Russia può sostituire l'Ucraina come fornitore di grano alle nazioni africane. Dopo essersi ritirato dall’accorso sui cereali del Mar Nero e accusato dall'Ucraina di bloccare le navi che raggiungono i porti ucraini, Putin ha affermato che Mosca sarebbe pronta a iniziare a fornire grano gratuitamente a sei paesi africani. Il presidente russo inoltre ha ringraziato la Corea del Nord per il "fermo sostegno" all’operazione speciale della Russia in Ucraina rafforza la determinazione dei due Paesi di fronteggiare l’Occidente. Lo riportano i media statali di Pyongyang.

