Guerra Russia-Ucraina, parla Trump: “Credo a Putin, più difficile trattare con Zelensky” Donald Trump ha parlato dallo Studio Ovale della Casa Bianca in merito alla situazione tra Russia e Ucraina. “Poteva essere una terza guerra mondiale, dobbiamo trovare un accordo”. Sul suo social Truth poi scrive: “Valuto sanzioni a Mosca fino a cessate il fuoco”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

"Questa cosa poteva essere una terza guerra mondiale, dobbiamo trovare un accordo". Sono le parole del presidente americano Donald Trump parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca in merito alla situazione tra Russia e Ucraina. "Noi vogliamo la pace, vogliamo un accordo, vogliamo che non ci siano più morti, poi arriveranno i soldi", ribadisce il tycoon newyorkese.

"Entrambe le parti vogliono la pace, avremo un accordo di pace perché stiamo perdendo 2mila soldati a settimana", ha ribadito. Lo stesso presidente USA poi spiega di credere "a Vladimir Putin. Trovo più difficile trattare con l’Ucraina che con la Russia, e l’Ucraina non ha le carte”.

L’Europa “non sa come mettere fine alla guerra, io penso di sapere come fare”, ha aggiunto.

Il numero uno della Casa Bianca ha poi affermato che la prossima settimana riceverà a Washington DC il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Abbiamo – ha aggiunto – avuto molte conversazioni con i leader, ho incontrato il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer, e la prossima settimana avremo il segretario generale della Nato. Abbiamo parlato con gli ucraini, abbiamo parlato con i russi. Tutto questo nel primo mese da presidente".

Sempre in giornata, Trump ha scritto sul proprio social Truth: "Considerando il fatto che la Russia sta assolutamente ‘martellando' l'Ucraina sul campo di battaglia in questo momento, sto prendendo in considerazione la possibilità di imporre sanzioni bancarie, sanzioni e dazi su larga scala alla Russia, fino a quando non verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco e di accordo finale sulla pace. Alla Russia e all'Ucraina: venite subito al tavolo, prima che sia troppo tardi. Grazie!!!".