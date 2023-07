Guerra Russia-Ucraina, Mosca accusa Kiev: “Esplosioni in Crimea, respinto attacco con droni” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 16 luglio 2023. Mosca accusa Kiev di aver effettuato un attacco con droni contro Sebastopoli, dopo che sono state udite esplosione nella Penisola di Crimea. Bombe anche su Zaporizhzhia e Kharkiv, allarme aereo a Sumy e Poltava.

Notte di tensione in Ucraina, in particolare nella Penisola di Crimea, occupata dal 2014 da Mosca, dove una serie di esplosioni sono state udite nella città di Sebastopoli. Lo affermano funzionari nominati dalla Russia nella cittadina occupata.

Il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, afferma che la difesa aerea russa e la flotta hanno respinto gli attacchi dei droni, circa nove secondo riporta il quotidiano inglese The Guardian. Secondo Razvozhaev, Sebastopoli è stata attaccata anche con droni marini. Per questo il trasporto marittimo, compresi i traghetti passeggeri, è stato sospeso per diverse ore questa mattina, hanno detto le autorità.

L'attacco ha avuto luogo nell'area della baia di Sebastopoli e di Balaklava. Al momento non sono disponibili informazioni su vittime o danni alle infrastrutture civili o critiche, riporta il Kyiv Independent. Tuttavia, non c'è stata alcuna conferme da parte delle autorità ucraine.

Bombe su Zaporizhzhia e Kharkiv

Intanto, continuano anche gli attacchi russi in altre regioni ucraine. Un civile è rimasto ferito la notte scorsa durante un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia, come ha reso noto su Telegram il sindaco, Anatolii Kurtiev, come riporta Ukrinform.

"La scorsa notte il nemico ha nuovamente attaccato Zaporizhzhia. Purtroppo una persona è rimasta ferita", ha scritto Kurtiev aggiungendo che nell'attacco è stato colpito un impianto infrastrutturale e uno dei distretti della città è rimasto senza elettricità.

Anche la città di Kharkiv è stata colpita con missili nelle prime ore di domenica, come ha fatto sapere il sindaco Ihor Terekhov sempre su Telegram. "Secondo le informazioni preliminari, i missili hanno colpito la parte centrale della città. Un attacco è stato registrato nel distretto Shevchenkivskyi di Kharkiv e non ha causato alcun danno. Al momento non ci sono informazioni sulle vittime. Per quanto riguarda il resto degli attacchi missilistici, i dipendenti del Servizio di emergenza statale stanno ispezionando l'area", si legge nel post. Allarmi aerei sono scattati anche a Sumy e Poltava.

