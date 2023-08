Guerra in Ucraina, Zelensky in Danimarca e Paesi Bassi. Rutte: “Forniremo gli F-16 a Kiev” Il presidente ucraino ha saluta la decisione dei Paesi Bassi e della Danimarca di consegnare i caccia da combattimento a Kiev, definendola “storica”. “Questo è un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa con il primo ministro olandese Mark Rutte in una base aerea di Eindhoven.

Dopo settimane di trattative, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà gli aerei da combattimento F-16. Non è ancora chiaro quando. lo ha annunciato il primo ministro olandese Mark Rutte senza specificare il numero dei jet che saranno trasferiti alle forze armate di Kiev.

Una “decisione storica” ha commentato lo stesso leader ucraina, in visita oggi in una base aerea di Eindhoven, dopo l’annuncio, che arriva a pochi giorni dal via libera degli Stati Uniti arrivato nei giorni scorsi.

"Il terzo punto di oggi è assolutamente storico, potente e stimolante per noi", ha dichiarato Zelensky. "Questo è un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo dell'Ucraina".

Il numero uno di Kiev, accompagnato dalla moglie Olena, è poi partito alla volta della Danimarca dove, nella base militare di Skrydstrup farà il punto della situazione con i vertici del governo di Copenaghen. “Continuiamo a lavorare per rafforzare l’Ucraina e proteggere il nostro popolo. Incontrerò la prima ministra Mette Frederiksen, la famiglia reale, i leader di partito, i membri del Folketing (il Parlamento danese ndr) e i rappresentanti del mondo economico danese” ha annunciato Zelensky.

La prevista consegna dei caccia occidentali richiederà probabilmente mesi, ma "l'addestramento" dei piloti ucraini "è già iniziato". Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov al canale televisivo 24 Kanal.

“Sono grato a tutti i nostri partner europei. La sicurezza è la base della formula di pace del presidente” ucraino Volodymyr Zelensky e gli “F-16 sono parte integrante di questa sicurezza” ha sottolineato sui social Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente Zelensky.