Guerra in Ucraina, si aggrava bilancio Kramatorsk. Moscow Times: “Arrestato generale russo Surovikin” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di oggi, giovedì 29 giugno: sale il numero dei morti nell’attacco missilistico russo di martedì a Kramatorsk. Intanto Surovikin, uno dei più importanti generali russi, secondo alcune fonti sarebbe stato arrestato.

A cura di Susanna Picone

Si aggrava il bilancio degli attacchi russi che nelle scorse ore hanno distrutto un ristorante a Kramatorsk, città nell’est dell’Ucraina. Le vittime sono almeno 12 e circa sessanta i feriti. Nella città dove gli attacchi russi hanno colpito anche abitazioni, attività commerciali, un ufficio postale e altri edifici, i servizi di soccorso hanno sgomberato un altro corpo questa mattina, portando quindi a dodici il bilancio delle vittime. A comunicarlo il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko. Secondo i servizi di emergenza tra le vittime di Kramatorsk ci sarebbero anche tre bambini, un quarto sarebbe rimasto ferito.

Il generale russo Sergei Surovikin sarebbe stato arrestato

Intanto, dopo il tentativo di rivolta della scorsa settimana da parte del capo del gruppo Wagner Prighozin, continuano a emergere notizie sul generale Sergei Surovikin, capo delle forze aerospaziali russe ed ex comandante supremo di Mosca in Ucraina.

Secondo quanto riferisce il Moscow Times, citando due fonti vicine al ministero della Difesa russo, Surovikin è stato arrestato. "La situazione con lui non era ok", ha detto una delle fonti. "A quanto pare, (Surovikin) ha scelto la parte di Prigozhin durante la rivolta, e l'hanno preso per le palle", così invece una seconda fonte citata dal giornale.

Di Surovikin non si avevano più notizie da sabato, ovvero dal giorno della marcia di Prighozin e della milizia Wagner verso Mosca. Il Guardian ricorda che i rapporti tra Surovikin e Prigozhin hanno alimentato voci secondo cui Surovikin potrebbe essere epurato o messo sotto inchiesta per aver sostenuto l'ammutinamento della società di mercenari russi, poi rientrato. Secondo il New York Times, Surovikin avrebbe saputo dei "piani di ribellione" della milizia. Il Cremlino ieri ha liquidato tali voci come semplici “speculazioni".

Zelensky al Consiglio europeo, il cardinale Zuppi in Russia

Oggi il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky interverrà in video collegamento al Consiglio europeo, dove il primo punto all'ordine del giorno sarà proprio l'Ucraina. Intanto, se è vero che la pace tra Ucraina e Russia appare lontana, la Santa Sede spera che la missione umanitaria del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, possa contribuire a portare avanti una missione diplomatica. Zuppi è atterrato a Mosca ieri e ripartirà oggi. Non dovrebbe incontrare però né il presidente Putin, né il ministro degli Esteri, Sergeij Lavrov.

