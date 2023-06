Attacco russo su Kramatorsk, chi sono le vittime del raid: tra loro Yana e Anna, gemelle di 14 anni Tra le 10 vittime dell’attacco missilistico russo contro un ristorante a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, in Ucraina, ci sono due gemelle di 14 anni. Si chiamavano Yulia e Anna Aksenchenko. Insieme a loro è morta anche una ragazza di 17 anni.

Sale a 10 il bilancio dei morti del raid russo sul ristorante pizzeria Ria Pizza a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, in Ucraina. Tra di loro anche Yulia e Anna Aksenchenko, due sorelle di 14 anni.

Le due gemelle, che avrebbero spento le 15 candeline il prossimo 4 settembre e che da poco avevano finito gli esami di terza media, sono tra le 10 vittime dei missili russi, che ieri hanno provocato anche 61 feriti nella cittadina dell'Ucraina orientale. Insieme a loro, è deceduta anche una ragazza di 17 anni.

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno arrestato una persona sospettata di aver passato ai russi informazioni per l'attacco missilistico, stando a quanto ha reso noto su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, Anton Gerashenko.

"L'agente nemico si è rivelato essere un residente di Kramatorsk, dipendente di una società locale di trasporto del gas. È stato lui a coordinare l'attacco a un caffè nel centro della città", ha scritto l'alto funzionario.

Secondo l'Sbu, i russi hanno chiesto a questa persona di verificare se il locale fosse aperto ieri e di registrare la presenza di clienti. "L'uomo ha quindi effettuato registrazioni video segrete del locale e delle auto parcheggiate nelle vicinanze e ha trasmesso i filmati all'intelligence militare russa", ha aggiunto Gerashenko.

Tra i feriti dell'attacco c'è anche un bambino di 8 mesi, che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. Un team di Medici Senza Frontiere (MSF) sta trasferendo all’ospedale di Dnipro una persona ferita gravemente nell’attacco missilistico russo che ieri ha colpito la città di Kramatorsk.

"L'attacco missilistico ha colpito un ristorante in un'area pubblica, dove i civili vivono e fanno la spesa. Questo è un altro tragico esempio di attacchi indiscriminati contro i civili in questa guerra. Tutti gli attacchi contro persone e infrastrutture civili sono inaccettabili. Nel corso di questa guerra abbiamo assistito a diffusi attacchi missilistici in tutta l'Ucraina e oggi nessuno è al sicuro. MSF condanna fermamente l'inaccettabile violenza a Kramatorsk e chiede una adeguata protezione per i civili", ha detto Christopher Stokes, capomissione di MSF in Ucraina.

Su quanto successo a Kramatorsk è intervenuto anche l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell: "Ancora una volta, la Russia continua a violare il diritto internazionale e a commettere crimini di guerra", ha scritto su Twitter, mentre il ministero della Difesa russo ha affermato che l'obiettivo colpito nel bombardamento a Kramatorsk non era civile, ma un "punto di dispiegamento temporaneo del personale di comando della 56esima Brigata di fanteria motorizzata delle forze armate ucraine". Lo ha detto il portavoce, Igor Konashenkov, citato dall'agenzia Interfax.