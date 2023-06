Guerra in Ucraina, la Russia: “Attacchi ai centri decisionali se Kiev bombarda Crimea con armi occidentali” Sergei Shoigu, il ministro della Difesa russo, ha affermato che il potenziale uso di missili Himars forniti dagli Stati Uniti e Storm Shadow forniti dal Regno Unito contro obiettivi in ​​Crimea segnerebbe il “pieno coinvolgimento dell’Occidente nel conflitto e comporterebbe attacchi immediati ai centri decisionali in Ucraina territorio”.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"I nostri soldati a Sud e a Est stanno distruggendo il nemico, liberando fisicamente l'Ucraina. Continueranno a farlo". A dirlo, nel suo consueto messaggio serale, il presidente Volodymyr Zelensky. "Qui non c'è posto per assassini e terroristi e non ce ne sarà mai. Ogni attacco russo, ogni attacco terroristico russo spiega il fatto che gli occupanti non hanno alcuna possibilità di rimanere sul nostro territorio ". Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak ha aggiunto che gli occupanti hanno "sparato sui soccorritori di Kherson che stavano rimuovendo il limo. Il bombardamento ha ucciso un soccorritore e ne ha feriti altri sette. Sei sono in gravi condizioni". Inoltre "le forze russe hanno colpito le città di Kurakhove e Avdiyivka – entrambe nella regione di Donetsk – con l'artiglieria, i carri armati e due razzi".

Esplosioni sono state udite stanotte nelle regioni ucraine di Sumy e Cherkasy, riferiscono i media locali. L'allarme antiaereo è scattato anche negli oblast di Kiev, Vinnitsa, Kirovohrad e Poltava. Sul fronte russo, invece, due droni sono precipitati vicino a un'unità militare nella regione di Mosca.

Russia: "Se Kiev userà missili occidentali contro la Crimea attaccheremo centri decisionali"

La Russia ha minacciato di lanciare attacchi ai "centri decisionali" di Kiev se l'Ucraina utilizzerà i missili forniti dall'occidente contro la penisola occupata della Crimea. Sergei Shoigu, il ministro della Difesa russo, ha affermato che il potenziale uso di missili Himars forniti dagli Stati Uniti e Storm Shadow forniti dal Regno Unito contro obiettivi in ​​Crimea segnerebbe il “pieno coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto e comporterebbe attacchi immediati ai centri decisionali in Ucraina".

A Londra conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina

Nel frattempo si apre oggi a Londra la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference), convocata dal Regno Unito per mobilitare strumenti e finanziamenti del settore pubblico e privato, sulla scia delle Conferenze di Lugano, Parigi, Berlino e Roma. La Conferenza valuterà i progressi nel finanziamento del fabbisogno di 14 miliardi di dollari, stimato dalla Banca Mondiale per la ricostruzione del Paese. Sarà aperta dal primo ministro britannico Rishi Sunak, dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi (in modalità virtuale) e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Saranno presenti le Istituzioni Finanziarie Internazionali e oltre 400 aziende da tutto il mondo.

In questo quadro, come riferisce il Guardian, un alto funzionario ucraino ha affermato che il Paese potrebbe avere difficoltà ad assorbire i miliardi di aiuti del settore privato e pubblico occidentale non tanto a causa della corruzione, ma semplicemente della mancanza di capacità di elaborare e investire somme così ingenti . "Storicamente la più grande quantità di denaro con cui siamo stati in grado di lavorare è stata di 6 miliardi di dollari all'anno nel 2014", ha affermato Mustafa Nayyem, capo dell'Agenzia statale ucraina per lo sviluppo delle infrastrutture.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino