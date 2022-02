Guerra in Ucraina, la presidente del Parlamento Ue Metsola: “Putin subirà le conseguenze” La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, promette “gravi conseguenze” nei confronti di Putin e della Russia. Domani si riunisce la plenaria, sarà approvata una risoluzione.

A cura di Tommaso Coluzzi

La presidente del Parlamento europeo si schiera a favore delle sanzioni e contro la Russia nella guerra in Ucraina, spiegando che l'istituzione che presiede farà tutto il necessario per applicare le misure necessarie contro Mosca. Roberta Metsola, che ha raccolto il testimone dopo la prematura scomparsa di Sassoli, si è trovata dopo meno di un mese di presidenza dell'Europarlamento con una guerra alle porte dell'Unione: "Le nuove misure proposte dai i leader europei, internazionali e della Commissione per dare una risposta più forte all'invasione della Russia in Ucraina sono dure e importanti – ha twittato ieri mattina la maltese – Putin deve affrontare gravi conseguenze" per le sue azioni.

Le nuove misure, ha confermato Metsola, includono l'esclusione da Swift, sanzioni contro la Banca Centrale della Russia dall'impiego di riserve internazionali, il congelamento dei beni di alcuni funzionari e altro ancora. Poi ha annunciato che martedì, durante la sessione plenaria straordinaria del Parlamento europeo, "sarà presentata una risoluzione importante a sostegno dell'Ucraina". E ha aggiunto: "Come co-legislatori faremo la nostra parte per garantire che le misure siano attuate rapidamente".

In serata la presidente del Parlamento europeo è intervenuta nuovamente, con un altro tweet: "Faremo tutto ciò che è necessario per sostenere l'Ucraina – ha ribadito – Forniremo armi, bandiremo gli aerei russi dai nostri cieli, fermeremo gli strumenti di disinformazione tossica del Cremlino e aumenteremo la nostra risposta al regime di Lukashenko". Insomma, mentre a Kiev e nel resto dell'Ucraina si continua a combattere e nell'attesa che si riunisca la plenaria dell'Europarlamento domani, Metsola la posizione da prendere l'ha già decisa: "Chi fa la guerra in Europa pagherà un prezzo altissimo".